El Instituto de las Mujeres concede 600.000 euros en ayudas a postgrados y actividades universitarias feministas

Archivo - Directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández. - INSTITUTO DE LAS MUJERES - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo adscrito al Ministerio de Igualdad, concederá 600.000 euros en subvenciones destinadas a la realización de postgrados en Estudios Feministas y de Género y actividades del ámbito universitario relacionadas con enfoque feminista.

Según ha informado Igualdad, el presupuesto total de la convocatoria estará distribuido en dos líneas de actuación y el plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el 8 de abril, si bien en los próximos días se publicará en el BOE su ampliación hasta el 15 de abril de 2026.

La primera línea de actuación está destinada a la financiación de estudios de postgrado en estudios feministas y de género, con un presupuesto de 200.000 euros que se destinarán al pago de la matrícula, así como a ayudas para el alojamiento y la excelencia. La cuantía máxima subvencionable para esta línea es de 8.000 euros por programa, sin que se fije una cuantía mínima.

La segunda línea, dotada con 400.000 euros, financia actividades universitarias para la igualdad, entre las que se incluyen seminarios, congresos, simposios, productos comunicativos audiovisuales, jornadas y foros de debate. En este caso, la cuantía mínima de solicitud es de 5.000 euros y la máxima subvencionable asciende a 18.000 euros. Las entidades podrán solicitar financiación para un máximo de 10 programas entre postgrados y actividades.

Pueden optar a estas subvenciones las universidades públicas recogidas en el artículo 4.1.a) de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. Como indica Igualdad, las actividades a subvencionar deberán enmarcarse en alguna de las áreas temáticas desarrolladas a partir de los ejes del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, detalladas en la resolución de la convocatoria.

En la edición de 2025, recibieron subvenciones 24 entidades --todas universidades públicas-- procedentes de 12 comunidades autónomas, que desarrollaron 52 programas, de los cuales 16 fueron de postgrado y 36 de actividades. Las temáticas abordadas incluyeron la violencia de género, la igualdad y el género, los derechos humanos, el género y la diversidad, la cultura y las políticas públicas.