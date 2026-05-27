El Instituto de las Mujeres destina 550.000 euros en ayudas para impulsar planes de igualdad en empresas

Archivo - La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, en una foto de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha aprobado la convocatoria correspondiente al año 2026 para la concesión de subvenciones a organizaciones sindicales, por un importe total de 550.000 euros, dirigidas a financiar la formación, el apoyo y el asesoramiento de planes de igualdad en las empresas.

Según ha informado el Instituto de las Mujeres, la presentación de solicitudes arranca el 28 de mayo y finaliza el 10 de junio y la convocatoria tiene como objetivo que la aplicación de los planes de igualdad "pueda llegar a un mayor número de empresas y contribuir, de este modo, a mejorar la vida de más mujeres".

La obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad en las empresas de 50 o más personas trabajadoras supone la implantación de medidas "dirigidas a mejorar la conciliación corresponsable, a prevenir y proteger frente al acoso sexual y por razón de sexo y/o a eliminar las brechas retributivas o cualquier otro tipo de discriminación de las mujeres en el ámbito laboral".

La elaboración e implantación de un plan de igualdad conlleva la realización de un diagnóstico que debe negociarse con la representación legal o sindical de las personas trabajadoras, incluida la auditoría retributiva; así como el diseño de medidas y de sistemas de seguimiento y evaluación que aseguren la eficacia y adecuación de los planes de igualdad a la realidad de cada organización.

En este sentido, el Instituto de las Mujeres ve "necesario" que las personas que intervienen en todo el proceso cuenten con la formación y capacitación necesarias y dispongan de apoyo y asesoramiento especializado.