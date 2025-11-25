Interior alerta del negacionismo, el acceso a la pornografía y las RRSS como "tres riesgos" contra la mujer

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo (centro), con los premiados de la V edición de los premios de la Guardia Civil por el trabajo contra la violencia de la mujer. - MINISTERIO DE INTERIOR

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha alertado este martes del negacionismo de la violencia machista, el acceso a la pornografía de los menores y de las redes sociales como "tres realidades que pueden poner en riesgo los avances logrados en la lucha contra la violencia de género".

Así se ha expresado la número dos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su intervención en la entrega de los premios que concede este 25 de noviembre la Guardia Civil con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En un comunicado del ministerio del Interior, Calvo ha expresado su preocupación por el auge del negacionismo, "que está legitimando la violencia contra las mujeres y las niñas"; de la pornografía, "que propone modelos de relación denigrante y violenta, y que alcanza cifras preocupantes"; y de las redes sociales como "catalizador y vector de transmisión de valores machistas".

La secretaria de Estado se ha referido al "carácter estructural" de la violencia contra la mujer, "que no sabe de ideologías, ni de clases sociales, cuentas corrientes, ni formación", y ha apelado a afrontar su lucha "desde la educación, la prevención, la unidad institucional y, con algo fundamental, el rechazo social firme".

De ese modo, durante la entrega de las distinciones, Calvo ha elogiado a la Guardia Civil como "referente de calidad de servicio" en la protección de las víctimas y en el seguimiento de los casos de violencia de género. "Cada víctima representa un fracaso institucional, pero también creo que miles de vidas se han podido salvar gracias a las políticas públicas y al esfuerzo compartido", ha subrayado.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

A la ceremonia también ha asistido la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, quien ha anunciado durante su intervención la puesta en marcha de una encuesta de satisfacción para víctimas de violencia de género que hayan recibido trato de la Guardia Civil.

Esta "encuesta de satisfacción" entre las víctimas para conocer cómo es la atención que reciben por parte de los agentes será voluntaria, anónima y en varios idiomas y estará dirigida a víctimas que lleven al menos tres meses de seguimiento por parte de los equipos del sistema de seguimiento de victimas (VioGén).

"Esta herramienta nos permitirá acercarnos aún más a las víctimas y detectar cualquier aspecto que sea preciso modificar o impulsar", ha apostillado.

Además, González ha querido destacar a la Guardia Civil como el cuerpo policial de España que asume más casos activos de maltrato en el Sistema VioGén, recordando la creación de los Equipos Mujer Menor hace 30 años y los equipos VioGén en 2022. "En total casi 1.500 efectivos especializados en esta materia", ha subrayado.

RECONOCIMIENTOS V EDICIÓN

Los galardones, que cumplen este año su quinta edición, distinguen el trabajo de personas e instituciones, además de unidades y agentes, que han trabajado contra la violencia de género. Estos reconocimientos comprenden cinco categorías.

El equipo VioGén de Aranjuez (Madrid) ha recibido la distinción por su trabajo diario en el control y seguimiento de los casos de violencia de género en el ámbito territorial de responsabilidad de la Compañía de Aranjuez, y por su participación en la prueba piloto de la nueva iniciativa de la Guardia Civil orientada a implementar una encuesta de satisfacción sobre la atención prestada a las víctimas de violencia de género.

Por su parte, el suboficial de la Comandancia de Navarra de la Guardia Civil, Óscar Silva Álvarez, ha recibido el premio individual por su trayectoria profesional relacionada con la lucha contra la violencia de género por más de diez años.

La Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) ha recibido el galardón destinado a colectivos y entidades por su "magnífica" labor constante, especializada y comprometida que realizan en defensa de la infancia y adolescencia.

Por último, el premio honorífico lo ha recibido la fiscal de sala jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo, Teresa Peramato, "cuyo compromiso con la justicia y con las víctimas seguirá marcando generaciones de profesionales", galardón que ha sido recogido por su hijo. El premio al ámbito educativo este año ha quedado desierto.