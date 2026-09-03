Interior detecta en VioGén 106.549 casos activos de víctimas de violencia de género, 21 en riesgo extremo

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlasaka, durante una comparecencia ante la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, a 28 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 106.549 casos activos de víctimas de violencia de género, de los cuáles 21 están en riesgo extremo, 1.157 en alto, 16.355 en medio y 89.016 en bajo.

Según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 31 de agosto de este año 1.341 de las víctimas son menores de 18 años; 26.211 de 18 a 30; 49.187 de 31 a 45; 27.214 de 46 a 64; y 2.596 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 54.772 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.715 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 155 en alto y 1.557 en medio.

En los casos de menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

Igualmente, la estadística refleja 14.046 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 21 de ellos en riesgo extremo, 1.110 en alto y 12.915 en medio. En estos últimos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 28.193; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.439; la Comunidad de Madrid, con 12.881; Canarias, con 6.545; Galicia, con 6.297; Castilla-La Mancha, con 5.906; Murcia, con 5.881; Castilla y León, con 5.695; Baleares, con 4.423; Extremadura, con 3.033; Aragón, con 2.518; Asturias, con 2.330; Navarra, con 2.236; Cantabria, con 1.656; La Rioja, con 943; Ceuta, con 334; y Melilla, con 239.