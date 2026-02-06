Irene Montero acusa al PP de querer que "impunidad" para los agresores tras acusaciones al alcalde de Móstoles (Madrid)

La eurodiputada y scretaria política de Podemos, Irene Montero, en el mitin de este sábado en Zaragoza. - EUROPA PRESS

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, considera que el presunto caso de acoso laboral y sexual del alcalde de Móstoles es "la prueba más evidente de que el Partido Popular quiere vivir en una sociedad en la que los agresores gocen de impunidad y las víctimas estén en silencio".

En una entrevista en La 1, recogida por Europa Press, Irene Montero considera el caso "gravísimo", así como que hayan "filtrado la identidad de la víctima" y "que lo intentasen tapar".

"Esto es lo que demuestra por qué fue tan fuerte y por qué sigue siendo tan fuerte la ofensiva contra el derecho a la libertad sexual de las mujeres y es porque toca en el centro de la forma de vida de los hombres con poder y eso es lo que vemos también en el 'caso Epstein', no solo en este caso del Partido Popular", ha manifestado.

En este sentido, Montero ha señalado que "cuando dicen 'mujer cállate'" lo que consiguen es que "haya otras muchas mujeres que sufren violencia, que puedan estar dentro del Partido Popular o que estén en la sociedad", que digan "no no voy a hablar".

DEFENSA DE ELISA MOULIAÁ

"Como Elisa Mouliaá, que al final no puede soportar la presión social, la presión mediática, la violencia institucional a la que se le somete y dice 'pues me tengo que retirar'", ha subrayado en alusión a la decisión de la actriz de retirar la acusación que mantenía contra el exdiputado Íñigo Errejón por presunto abuso sexual.

Montero también ha arremetido contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras afirmar que cualquier mujer que denuncie acoso sexual "tiene no solamente el derecho, sino también el deber de acudir a la justicia para que se haga justicia".

NO DENUNCIAR O NO OBTENER CONDENA "NO HACE QUE SEA MENTIRA"

"Como si la verdad dependiese de que un juzgado condene a un agresor cuando sabemos que la violencia sexual existe, y lo sabe cualquier mujer, que la mayoría de mujeres no denuncian y que de las que denuncian sólo una ínfima parte obtiene condenas para su agresor y que el no obtener una condena o el no denunciar no hace que sea mentira que tú has sufrido una violencia", ha insistido.

A juicio de Montero, "este tipo de mensajes dichos por parte de un señor que aspira a ser presidente" del país están "fuera de la ley, fuera de los tratados internacionales" y es "una pretensión de dar una vuelta atrás en el tiempo".