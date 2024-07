Isabel García denuncia, tras su cese, "una cacería larvada" por no compartir una "visión íntegra de la ley trans"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Isabel García ha denunciado, tras su cese como directora del Instituto de las Mujeres, una "cacería larvada" desde su nombramiento por "no compartir "una visión íntegra de la ley trans". Así lo ha expresado en un comunicado difundido en X, recogido por Europa Press, en el que ha defendido la legalidad de los contratos por la empresa que comparte con su mujer para la instalación de puntos violeta en municipios socialistas.

En su comunicado, ha lamentado que su cese "venga provocado por pseudoinformaciones periodísticas que presentan torticeramente hechos ilícitos y hacen pasar el estricto cumplimiento de la ley por utilización tramposa para encubir un lucro ilícito que, por supuesto, no es tal".

Por ello, ha anunciado que "hará valer" todos sus derechos y acciones "para dejar claro" que su conducta y la de su esposa "se ha ajustado siempre a derecho". "Por eso no he dimitido, porque tengo la conciencia muy tranquila de no haber utilizado nunca mi cargo para enriquecerme, ni poco ni mucho", ni para favorecer a su pareja por "sus actividades que venía desarrollando con anterioridad" a que García asumiera el cargo y que "no dependen por mí o por personas de mi entorno".

Ha lamentado, asimismo, el "injustísimo daño" que debe asumir en su actividad profesional "quien no ha hecho nada ilícito, por la sola circunstancia de que su cónyuge sea alto cargo" y ha recordado que nadie ha llevado a ningún juzgado "esos presuntos escándalos, ilegalidades o irregularidades" de lo que se le acusa.

Por ello, ha denunciado "una cacería --de caza menor, pero cacería--" con ella, que, en su opinión, "ha estado larvada" desde su nombramiento "por no compartir una visión íntegra de la ley trans" y ha sido "espoleada ahora por sectores que pretenden deslegitimar las poíticas de igualdad desd el ámbito público y privado".

En su comunicado, en el que da las "gracias a todos y todas", también agradece el apoyo recibido del movimiento feminista y ha asegurado que seguirá "luchando por un país en el que el cumplimiento de la ley democráticamente aprobada sa observada por todos: por quienes están individualmente concernidos por ella y por todos los demás y no hagan prevalecer sus opiniones particulares o simples ocurrencias cuano no sus insidias o gratuitas descalificaciones".