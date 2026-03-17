Madrid, Andalucía y Galicia reclaman al Gobierno la revisión de los protocolos de valoración del riesgo de VioGén

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y Galicia han reclamado al Gobierno la revisión de los protocolos de valoración del riesgo del Sistema VioGén.

En este sentido, la Comunidad de Madrid ha reclamado al Ejecutivo la revisión de los protocolos de valoración de riesgo en el sistema VioGén tras constatar que tres de las cuatro últimas víctimas de violencia de género estaban clasificadas como nivel bajo.

Esta petición ha sido abordada este lunes durante la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, encuentro presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

"Hemos pedido que se revisen los protocolos que determinan la situación de las mujeres víctimas de violencia de género que estén en el VioGén dado que hemos visto que están resultando completamente ineficaces", ha asegurado García Martín ante los medios de comunicación.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, en declaraciones a medios este martes, ha reclamado revisar los protocolos de valoración del riesgo y el funcionamiento de los sistemas de seguimiento de víctimas de violencia de género ante el repunte de asesinatos machistas en lo que va de año, al tiempo que ha apelado a la "unidad" de todas las administraciones para "combatir esta lacra".

Asimismo, López ha insistido en que "los protocolos se tienen que revisar", al considerar que es necesario analizar si los actuales sistemas de evaluación están fallando en la detección de situaciones de peligro.

Mientras, desde la Xunta de Galicia se ha reclamado esta cuestión en diferentes ocasiones desde hace tiempo. Además, fuentes de la Consellería han asegurado a Europa Press que hay registrados en Galicia casos en los que la evaluación de riesgo no se correspondía con la situación "real" de la víctima.

En lo que va de 2026 han sido asesinadas 13 mujeres y dos menores por violencia de género. Se trata del peor inicio de año desde 2020, cuando hasta la fecha existían 18 crímenes machistas.