Archivo - Niño jugando en un columpio. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Criar a un hijo en España cuesta una media de 835 euros al mes, más de 10.000 euros al año, un 2,7% más que en 2024, según los últimos datos publicados por la ONG Save The Children, que pide a los candidatos a las elecciones del 29 de noviembre más ayudas para reducir la pobreza infantil.

Durante una rueda de prensa, este martes, la organización ha advertido de que la crianza se encarece a medida que los niños crecen, siendo la adolescencia la etapa más costosa para las familias con 942 euros mensuales entre los 13 y los 17 años.

En cuanto a los principales elementos de presión sobre las economías familiares, Save the Children ha advertido de que los gastos vinculados a la vivienda, que han aumentado "un 61% desde 2018", han "disparado" el coste de la crianza, junto con los costes de los suministros.

Así, ha avisado de que una de cada dos familias necesita destinar "al menos el 48% de su renta disponible a la crianza, mientras que una pareja con dos salarios mínimos debe dedicar alrededor del 60% de sus ingresos a criar a dos hijos".

Ante esta situación y en el marco de la campaña 'Veo, veo. ¿Me ves?', la organización ha presentado diez propuestas dirigidas a los partidos políticos para situar la infancia en el centro de la próxima legislatura.

"La infancia está presente en muchos de los grandes desafíos que se están abordando durante la campaña electoral, pero rara vez aparece en el centro del debate. Los niños y niñas no votan, pero son quienes más se juegan en las decisiones que se adopten durante los próximos años", ha señalado la directora de Influencia y Desarrollo Territorial en Save the Children, Catalina Perazzo.

Entre las propuestas de la organización, destacan que las políticas de vivienda incorporen una perspectiva de infancia, adaptar las ayudas públicas al coste real de la crianza, fortalecer instrumentos como el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) y avanzar hacia una prestación universal por crianza.

"Que un niño o niña tenga más o menos oportunidades no puede depender del código postal en el que vive, de cuánto suba la factura de la luz o de la capacidad de su familia para enfrentarse a la lista de la compra", ha indicado Perazzo.

Además del apoyo a las familias y del acceso a una vivienda adecuada, las propuestas presentadas por la organización incluyen medidas para desarrollar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), reforzar la especialización de los sistemas de protección y justicia que atienden a niños, mayores obligaciones para las plataformas tecnológicas, ampliar los apoyos educativos al alumnado más vulnerable o avanzar en igualdad de género desde la infancia.

Ante el próximo cara a cara de los candidatos del PSOE y PP a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, Perazzo ha subrayado que "el verdadero cara a cara que tiene España por delante enfrenta a la infancia con la pobreza, la desigualdad, la crisis de vivienda, la violencia y la falta de oportunidades".

"Lo que pedimos a quienes aspiran a gobernar el país es que, independientemente del resultado electoral, quien realmente gane estas elecciones sea la infancia", ha zanjado.