Montero: "Las feministas no hemos ido demasiado lejos aunque hayamos incomodado a amigos de 40 y 50 años del presidente"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha defendido este viernes que las feministas tienen que "ir mucho más lejos". "Las feministas no hemos ido demasiado lejos, aunque hayamos incomodado a los amigos de 40 y 50 años del presidente" del Gobierno, ha asegurado, en alusión a la frase pronunciada durante el traspaso de carteras a su sucesora al frente del Ministerio de Igualdad, Ana Redondo, a quién recomendó "valentía para incomodar a los amigos de 40 y 50 años" de Pedro Sánchez.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Irene Montero ha subrayado que "los que van demasiado lejos son los agresores machistas, cada día, con su violencia". Además, la dirigente política ha recordado a la filósofa estadounidense Angela Davis que afirma que "el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres" son personas.

"Con todo el cariño, el problema en el mundo ha sido que, hasta ahora, sólo habéis existido los hombres y somos más de la mitad de la población, las mujeres", ha contestado la secretaria política de Podemos y eurodiputada al entrevistador, que ha bromeado sobre que, "en algunos aspectos", parece que los hombres no existen.

En este sentido, Irene Montero ha afirmado que lo que la mujeres quieren es "igualdad". Sobre si ve a los hombres en peligro de extinción, la dirigente de Podemos ha dicho que "a la masculinidad hegemónica, por dios, por favor, que sí, pero a los hombres no".

"A los hombres no os veo en peligro de extinción. Lo que creo es que las mujeres tenemos que tener todos nuestros derechos garantizados y que no nos maten o que no nos tengan en las tareas más difíciles y más duras de reproducción de la vida sin ningún tipo de reconocimiento y sin derechos", ha concluido.