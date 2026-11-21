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MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación CERMI Mujeres ha reclamado la aprobación de una ley contra la trata y la explotación de seres humanos que reconozca expresamente a las mujeres y niñas con discapacidad entre los grupos que requieren protección prioritaria, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La entidad ha denunciado que las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de trata y explotación continúan siendo invisibles para los sistemas de protección, lo que "dificulta su identificación, impide su acceso a recursos especializados y favorece la impunidad de los responsables".

Fundación CERMI Mujeres ha advertido de que estas violencias constituyen graves vulneraciones de derechos humanos que pueden permanecer ocultas debido a la ausencia de mecanismos adecuados de detección y a las barreras que encuentran las víctimas para denunciar.

El manifiesto ha puesto el foco en distintas formas de explotación, como la sexual y laboral, la servidumbre doméstica, la mendicidad o los matrimonios forzados, con especial preocupación por las situaciones que se producen en entornos familiares, institucionales y residenciales, donde "determinadas prácticas pueden presentarse falsamente como formas de cuidado o protección".

La Fundación ha señalado la imposición de tareas domésticas, la apropiación de ingresos o prestaciones económicas y el control de las relaciones personales como prácticas que se agravan cuando quienes tienen la obligación de prevenirlas desatienden los indicios.

Fundación CERMI Mujeres ha exigido una legislación específica conforme a las recomendaciones de Naciones Unidas y el Consejo de Europa que contemple expresamente los derechos y necesidades de las víctimas con discapacidad, acompañada de una revisión de políticas públicas y protocolos que incorporen indicadores específicos para reconocer situaciones actualmente invisibilizadas. Asimismo, ha reclamado que los mecanismos de información, atención y denuncia sean "accesibles, seguros, confidenciales e independientes, con formatos comprensibles y apoyos a la comunicación".

La organización ha presentado diez exigencias en su manifiesto, entre las que figuran una red suficiente de recursos especializados de acogida, formación especializada en discapacidad para profesionales, refuerzo de la coordinación institucional, sistemas de recopilación de datos desagregados y participación efectiva de las mujeres con discapacidad en las políticas contra la trata.

Fundación CERMI Mujeres participará, junto al CERMI Estatal y COCARMI, en la manifestación convocada en Barcelona el 25 de noviembre, enmarcada en el IX Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad.