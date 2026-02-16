La nueva convocatoria de 'Talentia 360' incluirá formación para directivas en Instituciones Penitenciarias

Archivo - La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, en una foto de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres ha puesto en marcha una nueva convocatoria del programa de desarrollo profesional y liderazgo 'Talentia 360. Mujeres directivas', en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI). Esta convocatoria incluirá un nuevo itinerario para formar a mujeres en puestos directivos en Instituciones Penitenciarias y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El programa tiene como finalidad promover una participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad, reducir la segregación vertical del mercado de trabajo y apoyar a las empresas en el cumplimiento de la Ley de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Esta XIII edición dirigida al sector empresarial dará comienzo el 6 de mayo y ofrece 24 plazas financiadas íntegramente por el Instituto de las Mujeres. El programa combina una formación integral y multidisciplinar con un proceso individual de coaching, orientado a facilitar la promoción de las participantes a puestos de mayor responsabilidad. Creación de redes profesionales.

El objetivo del programa 'Talentia 360. Mujeres directivas' es fomentar la creación de redes profesionales entre las participantes de la presente edición y de las doce ediciones anteriores. Las empresas de procedencia de las participantes asumen, por su parte, el compromiso de impulsar su promoción a corto o medio plazo. Desde su puesta en marcha, el programa ha contado con la participación de cerca de 1.500 personas procedentes de distintos ámbitos empresariales y de las administraciones públicas. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde hoy y hasta el 16 de marzo de 2026.

Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, ha explicado que 'Talentia 360 es una apuesta "decidida por el liderazgo femenino como motor de cambio en las organizaciones y en el conjunto de la sociedad, y una herramienta clave para avanzar en el cumplimiento de la Ley de Paridad".

La incorporación de un nuevo itinerario dirigido a mujeres de Instituciones Penitenciarias refuerza, segun Hernández, "el compromiso con una igualdad efectiva en todos los espacios de toma de decisiones."

El programa se dirige también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en colaboración con las direcciones generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, con el objetivo de reforzar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, donde su participación sigue siendo minoritaria.

Como novedad en esta edición, Talentia 360 incorpora un nuevo itinerario específico que contará con la colaboración de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, ampliando así el alcance del programa a un nuevo ámbito estratégico de la Administración Pública.

Las ediciones dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a Instituciones Penitenciarias se desarrollarán durante el primer cuatrimestre de 2026. Estos tres programas incluyen formación específica para altos cargos y personal directivo masculino sobre la identificación y erradicación de sesgos inconscientes de género en la dirección y gestión de equipos, como medida imprescindible para conseguir avanzar en el cambio necesario del imaginario colectivo.