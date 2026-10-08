El Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ convoca sus XXI premios anuales

Archivo - La vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, a 6 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha acordado publicar la convocatoria de los XXI premios anuales que esta institución otorga en reconocimiento a la labor desarrollada por asociaciones, entidades públicas o privadas, instituciones y personas en la erradicación de este tipo de violencia. El plazo para la presentación de candidaturas es de 30 días.

En concreto, será a partir de mañana, día siguiente a la publicación de la convocatoria en la página web del Consejo General del Poder Judicial, cuando los aspirantes dispondrán de un plazo de treinta días naturales para remitir sus candidaturas a uno de los galardones correspondientes.

En cuanto a las modalidades, estas son personas físicas; instituciones, asociaciones o entidades públicas y privadas; y la mención "Soledad Cazorla", destinada a personas y entidades del ámbito jurídico.

Según disponen las bases, las candidaturas podrán ser presentadas por las instituciones públicas, incluidas las que forman parte del Observatorio, así como por organizaciones de la sociedad civil que estén legalmente constituidas. En todo caso, las instituciones y organizaciones proponentes podrán ser originarias de cualquier país. Quedarán excluidas las candidaturas presentadas por quienes soliciten el premio para sí mismos o para una entidad a la que representen legalmente.

Una vez recibidas todas las candidaturas, los servicios técnicos del Observatorio podrán realizar una preselección que no será vinculante para el jurado, cuyos miembros conocerán tanto esa propuesta de finalistas como el resto de las candidaturas que se hayan presentado.

El jurado, integrado por una persona en representación de cada una de las instituciones que constituyen el Observatorio, valorará, entre otros, el contexto en el que se enmarca la labor desarrollada por el candidato; el carácter y contenido de la actuación y/o la trayectoria; y la colaboración y/o coordinación con organizaciones o redes similares, si las hubiere. La concesión del premio se acordará por unanimidad de los miembros del jurado o, si no la hubiera, por mayoría simple de los mismos.