El Observatorio contra la Violencia de Género premia Aminata Soucko, al Defensor del Pueblo y al abogado de Nevenka

Archivo - Fachada de la sede del Defensor del Pueblo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha decidido entregar sus XX Premios anuales a Aminata Soucko, una víctima de mutilación genital y al Defensor del Pueblo. Has otorgado además la mención especial 'Soledad Cazorla' al abogado Adolfo Barrera que defendió a la exconcejal de Ponferrada Nevenka Fernández.

En esta edición, la joven maliense Aminata Soucko ha sido reconocida con el galardón correspondiente a la labor más destacada en la erradicación de la violencia de género. La joven fue sometida a mutilación genital femenina en su primera semana de vida y obligada a casarse con apenas 17 años. Tras llegar a España, pese a no conocer el idioma y a estar bajo el control de un esposo violento, logró escapar, formarse y convertirse en la primera mujer de su comunidad en denunciar violencia de género ante las autoridades españolas, rompiendo así las normas culturales comunitarias y enfrentándose al ostracismo familiar y de su entorno.

Con el galardón, el Observatorio reconoce la "valentía y determinación de esta mujer, que ha conseguido dar un giro radical a su vida y que ha convertido su experiencia como víctima en una plataforma de ayuda y atención integral para mujeres refugiadas y migrantes". Fundadora de Red Aminata (Djô Aminata), su trabajo ha permitido a decenas de mujeres acceder a recursos de salud, justicia y redes de apoyo seguras, visibilizando la mutilación genital femenina como prioridad de salud pública y derechos humanos.

PREMIO A LA INSTITUCIÓN

El premio a la institución ha recaído en el Defensor del Pueblo, una entidad "pionera" en la denuncia de la violencia de género que, desde finales de los años noventa viene atendiendo denuncias de mujeres víctimas y realizando recomendaciones que en muchos casos han sido incorporadas a distintos textos legales.

En 1998, el Defensor del Pueblo publicó el informe monográfico "La violencia doméstica contra las mujeres" basado en las denuncias y quejas que la institución había empezado a recibir en 1997. Este informe recogía 51 recomendaciones, muchas de las cuales quedaron plasmadas posteriormente en algunas de las leyes aprobadas a partir de ese momento. En 2010, por ejemplo, la reforma de la Ley General de la Seguridad Social avaló el criterio del Defensor de conceder la pensión de viudedad a mujeres maltratadas que habían renunciado a la pensión compensatoria.

En 2014, la institución ya alertaba del número de niños y niñas que eran asesinados por sus padres para ejercer el máximo daño sobre sus madres y formuló una recomendación para garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visitas de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género.

La Ley de modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia de 2015, en línea con lo recomendado por el Defensor, reforzó la protección de los menores en contextos de violencia de género al reconocerles como víctimas, entre otras medidas. En el año 2019, el Defensor del Pueblo intensificó las actuaciones en esta materia primero desde el área de Migraciones e Igualdad de Trato, donde se integró la sección de violencia de género, y después y después desde el área de Seguridad y Justicia, donde permanece en la actualidad.

Finalmente, el Observatorio ha decidido otorgar la mención especial "Soledad Cazorla" a Adolfo Barreda Salamanca, abogado penalista cuya carrera profesional se ha centrado en la defensa de los derechos humanos y, de forma muy activa, en la defensa del derecho a la igualdad de los hombres y las mujeres.

Desde finales de los años 90 se ha implicado directamente la lucha contra la erradicación de la violencia machista. Uno de los asuntos más relevantes en los que trabajó Barreda fue el conocido como "caso Nevenka", en el que ejerció la acusación particular en nombre de y logró la sentencia condenatoria histórica frente a Ismael Álvarez, entonces alcalde de Ponferrada (León). Bajo su dirección letrada, Nevenka Fernández fue la primera mujer en España en lograr una sentencia condenatoria de un cargo político por acoso sexual.