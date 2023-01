Olona registra una ley en el Congreso para retirar el régimen de visitas cuando agrede la mujer o hay denuncia falsa

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exdirigente de Vox, Macarena Olona, ha presentado este viernes en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca modificar el Código Civil y retirar el régimen de visitas a los hijos cuando la acusada de agresión a su cónyuge es la mujer o se trata de un hombre en una pareja homosexual. También quiere que esta medida se aplique en el caso de las denuncias falsas de violencia de género.

Olona ha sido la portavoz de esta iniciativa que para su tramitación en el Parlamento necesita ser validada por la Mesa del Congreso y tener el visto buena de la Junta Electoral Central. Una vez pasada esta fase, deberá recoger, como mínimo, 500.000 firmas entre la ciudadanía.

La abogada del Estado ha señalado que esta medida "no tiene color político" porque "afecta por igual" a todos los españoles y se asienta "sobre la base" de que "un padre maltratador no puede ser un buen padre", pero tampoco "una madre que maltrata puede ser una buena madre".

"LE SOBRABA IDEOLOGÍA Y LE FALTABA PROTECCIÓN"

Olona se refiere a la reforma realizada en el Código Civil que suspende la guarda y custodia o el régimen de visitas de progenitores en aquellos casos en las que estén incursos en un proceso por violencia de género y que ella misma, como miembro de Vox, recurrió al Tribunal Supremo porque consideraba que "le sobraba ideología y le faltaba protección".

Esa protección, según ha explicado a los medios a las puertas de la Cámara baja, es la que pretenden ampliar con esta ILP, en concreto en los casos en los que la persona en proceso por violencia contra su cónyuge sea una mujer o cuando en el caso de las parejas homosexuales, sea formada por hombres o por mujeres.

La exdiputada ha explicado que esta iniciativa "introduce por primera vez en España" la denuncia falsa como "manifestación específica de violencia en el ámbito de las relaciones familiares". En estos casos, la ILP también propone suspender "la relación paternofilial" en casos en los que se haya acusado falsamente a uno de los progenitores por violencia en "el ámbito de las relaciones familiares".

El objetivo, según ha explicado Olona, es evitar el "dolor" que esta medida está causando y que evitar situaciones como las que, a su juicio, están viviendo "muchas familias" en el país que es la de que existan "hijos huérfanos de padres vivos".

DEFIENDE LA VIOLENCIA MACHISTA

Olona ha defendido la existencia de la violencia machista frente a la de género que considera dos "conceptos distintos". A su juicio "es evidente que no todos los asesinados realizados por un hombre que se producen en el ámbito de las relaciones familiares tiene por causa el machismo" y, por eso, considera "importante examinar las causas" de los asesinatos y del maltrato para "tomar las medidas adecuadas" y "proteger a las mujeres que siguen solas y abandonadas con su maltratador".

Según ha explicado, "un hombre que maltrata no lo hace por el hecho de ser hombre" pero sí hay casos en los que lo hace porque considera que la víctima es "su mujer en términos de machismo y pertenencia".

Y, es por eso que, en su intervención ante los medios, Olona ha asegurado que "ratifica" su discurso contra la violencia de género que pronunció en la tribuna del Congreso en marzo de 2020, cuando era portavoz de Vox en la Cámara baja.

Finalmente, Olona ha señalado que no ha hablado aún con los grupos parlamentarios sobre este texto, ya que la iniciativa aún tiene que pasar por la fase de admisión y de recogida de firmas. Para ello, ha indicado que están "reclutando un ejército de voluntarios". Y, en el caso de que no se dé el visto bueno a la ILP, la exdiputada ha indicado que no se echarán atrás y que volverá "a la carga" con ella.