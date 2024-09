Organizaciones de mayores piden "implicación social" para luchar contra la soledad no deseada y los estereotipos

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones de mayores y ONG que trabajan acompañando a este colectivo han reclamado más "implicación social" para luchar contra el problema que supone la soledad no deseada, que afecta en gran medida a las personas de edad más avanzada, y para combatir los estereotipos que existen sobre las personas mayores, con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemora cada 1 de octubre.

Así, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Fernández Santillana, ha insistido en la necesidad de concienciar a la sociedad sobre la soledad no deseada de este colectivo, una situación que en muchos casos puede derivar, según ha advertido, en trastornos mentales como la depresión, entre otros.

"La sociedad avanza hacia un envejecimiento generalizado, pero que permanece ajena al paso rápido de los años", ha advertido Fernández, al tiempo que ha reclamado a todos los actores "tomar conciencia" y "fomentar una mayor implicación social para combatir esta realidad, que afecta cada día a más personas mayores".

Según señala CEOMA, citando datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la soledad no deseada es uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud y un factor determinante para entrar en situación de dependencia. En España, un 20% de la población sufre soledad no deseada y gran parte son personas mayores de 75 años, según el Barómetro de la Soledad no Deseada en España 2024, que señala también que las mujeres son quienes más sufren este aislamiento.

Para paliar esta situación, los especialistas recomiendan promover cambios estructurales, impulsar la participación ciudadana, actividades de convivencia vecinal y programas de voluntariado.

Precisamente, para concienciar a la sociedad, Cruz Roja Española ha lanzado este lunes una campaña bajo el lema 'Que valorar su experiencia "Vaya a Mayores"', una iniciativa que da continuidad a las anteriores 'Ser Mayores', visibilizando su sabiduría, y 'Ser Mayor Es Lo Más', transmitiendo la idea de que ser mayor es estar en un gran momento vital.

Mediante esta tercera campaña --que cuenta con financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030--, la ONG pone de manifiesto "el valor de la experiencia que tienen las mujeres y los hombres mayores" y pide que aumente el apoyo a sus decisiones y su experiencia.

EN 2050, 1 DE CADA 6 PERSONAS SERÁ MAYOR DE 65 AÑOS

Según indica Cruz Roja Española, en 2050 se prevé que una de cada seis personas en el mundo tengan más de 65 años, con un incremento aún más significativo en la población mayor de 80 años, según la Organización Mundial de la Salud, la cual, en el caso de Europa aumenta esa proporción a una de cada cuatro personas.

Para dar respuesta a las necesidades de las personas mayores, Cruz Roja desarrolla una docena de proyectos específicos como 'Ayuda a Domicilio Complementaria', 'Buen Trato', 'Salud Constante' o 'Atención a Personas Cuidadoras' con los que, en conjunto, atendieron el pasado año a 246.224 personas.

Asimismo, la organización advierte de que, en 2023, una de cada seis personas mayores de 60 años fue objeto de maltrato en los entornos comunitarios; y subraya la necesidad de luchar contra los estereotipos y la visión negativa de las personas mayores y el envejecimiento.

Por su parte, Accem --que también trabaja con personas mayores-- enumera algunos factores que obstaculizan el envejecimiento saludable, como "la discriminación por edad, la brecha digital y la soledad no deseada, que dificultan la participación de las personas mayores en sociedad".

Por ello, la ONG desarrolla iniciativas como el 'Programa para la promoción de la calidad de vida y envejecimiento activo en el medio rural', en la provincia de Guadalajara, o el proyecto 'Como en casa'. También cuenta en Madrid con un programa de acompañamiento a la integración social de personas mayores que se sienten solas.

En lo que va de 2024, la ONG ha atendido a un total de 3.787 personas de más de 65 años. Su objetivo es fomentar el acceso a la participación en actividades de envejecimiento activo saludable, acciones grupales, atención socio-nutricional o prevención del suicidio, entre otras cuestiones.

RIESGO DE COLAPSO EN EL SISTEMA DE CUIDADOS

Mientras, la patronal de la Dependencia Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) ha destacado la urgencia de establecer un sistema de cuidados que sea sostenible en el tiempo y responda a las necesidades de un sector en continuo crecimiento y ha advertido de un posible "colapso" del sistema si no se adoptan soluciones.

"Nos enfrentamos a un desafío demográfico sin precedentes y, si no tomamos medidas ahora, el sistema colapsará antes de que podamos dar una respuesta adecuada. No se trata solo del presente de nuestros mayores, sino también del futuro de todos nosotros", ha señalado la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual.

A su juicio, "es hora de que las administraciones, las empresas y la sociedad civil se unan" para garantizar "un sistema de cuidados justo, accesible y de calidad".

Entre los principales problemas, la organización denuncia la infrafinanciación crónica que sufren las residencias y el resto de servicios de atención a personas mayores. Entre las propuestas que defiende CEAPs se encuentran: el aumento de la inversión pública en servicios de dependencia, para que alcancen el 2% del PIB; formación y retención de profesionales cualificados, y la homologación del IVA en los Servicios Sociales al 4%.

Por su parte, la ONCE dedicará los cupones del 1 y 3 de octubre al Día Internacional de las Personas Mayores, para apoyar la defensa de sus derechos. Así, un total de 10 millones de cupones (cinco millones para cada sorteo) llevarán por toda España la visibilidad, el valor y la contribución social de las personas mayores.

Estos cupones, que se emiten en colaboración con la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), incluirán los lemas 'Respetar la edad, envejecer con derechos', para defender que los derechos no tienen un límite de edad y que las personas mayores merecen el mismo trato y protección que el resto de la sociedad, y 'Una sociedad para todas las edades', con el objetivo de lograr que se garanticen los derechos de las personas a lo largo de toda su vida.

"Porque una sociedad para todas las edades es una tarea de construcción colectiva e intergeneracional y la nueva longevidad debe de constituir una oportunidad para construir entre todos y todas una sociedad mejor, más igualitaria y capaz de reconocer el valor de cada persona con independencia de su edad, condición social, cultural o racial", aseguran desde la ONCE.