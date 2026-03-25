El Pacto de Estado contra la violencia de género renovado alcanza un 51% de ejecución en su primer año

Archivo - La jueza Carmen Martínez Perza durante la presentación de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, en el Ministerio de Igualdad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España).- Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en febrero de 2025, ha alcanzado un 51% de medidas ejecutadas en su primer año.

Así lo ha informado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, del Congreso de los Diputados.

Durante su comparecencia, Martínez Perza ha presentado los resultados del Informe anual de Evaluación del Pacto de Estado. En este sentido, ha señalado que, a diciembre de 2025 se habían activado 235 medidas de las 461, lo que supone un 51% de ejecución global en menos de un año.

Igualmente, ha explicado que el Ministerio de Igualdad, principal impulsor del pacto, alcanzó un 54% de ejecución. En concreto, lidera 113 de sus 211 medidas. Mientras, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes lidera 82 medidas; Interior, con 48; Educación, Formación Profesional y Deportes; con 27 medidas; Juventud e Infancia, con 27; Transformación Digital y Función Pública, con 27; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con 25; Sanidad, con 22; y Asuntos Exteriores, con 16.

Martínez Perza ha señalado que la puesta en marcha de medidas varía según su complejidad: "Algunas son inmediatas, como campañas, formaciones o ajustes de protocolos y otras requieren reformas legales, cambios estructurales o actualización de sistemas de evaluación", ha aseverado.

De la misma manera, la delegada ha precisado que, en términos económicos, la Administración General del Estado destinó más de 82 millones de euros a medidas directas, con 160 millones transferidos a comunidades autónomas y 40 millones a entidades locales. Los fondos han sostenido, según ha apuntado, servicios como los centros de crisis 24 horas y el teléfono 016 y ha dicho que se prevén 11,9 millones adicionales para 2026 en atención y prevención.

En su discurso también se ha referido a la ley contra la trata en la que trabaja Igualdad, cuyo texto ha destacado que "está muy avanzado". El mismo ha detallado que incluirá medidas de persecución de los delitos, pero también medidas de prevención, asistencia social integral, sensibilización o formación de profesionales. Además, ha agregado que situará a las entidades especializadas "en un lugar central" en el sistema de detección, identificación y derivación de víctimas a los recursos especializados.

"Es importante recordar que esta ley ataja todas las finalidades de la trata y la explotación de seres humanos entre las que se incluyen no sólo la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual, sino también las que tienen que ver con la explotación laboral", ha apuntado.

LEYES CONTRA LA TRATA Y LA VIOLENCIA VICARIA

Asimismo, ha indicado que el texto contra la trata se prevé aprobar como proyecto de ley orgánica en el Consejo de Ministros "a lo largo del primer semestre de 2026". Del mismo modo, ha señalado que la ley de medidas contra la violencia vicaria será "próximamente" aprobada también.

En su turno de réplica, Martínez Perza ha informado sobre el nuevo contrato de Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras para maltratadores. En este, ha indicado que se incrementan el número de dispositivos a adquirir a lo largo del contrato hasta un total de 17.660. "¿Por qué esto? Pues porque nos hemos dado cuenta que, sobre todo, los agresores los estropean", ha argumentado.

En el turno de portavoces, la socialista Ada Santana, ha recalcado que la ley integral de violencia de género y el Pacto de Estado han contribuido a reducir los asesinatos desde 2003 en un 35,2%.

También ha señalado que se está dialogando con todas las organizaciones implicadas en la ley contra la trata para incorporar sus propuestas y ha defendido la necesidad de contar con un texto que goce de consenso antes de su presentación.

Mientras, por el PP, Silvia Franco, ha advertido de que "mientras el sistema de protección telemática no sea fiable, mientras no se corrijan los fallos de Cometa y no se revisen los criterios de seguimiento de agresores con antecedentes graves", no se podrá hablar "seriamente" de cumplimiento del pacto, con la mitad de sus medidas "en el cajón".

"El resultado, un pacto hipertrofiado en discurso y raquítico en ejecución allí donde importa, en las comisarías, en los juzgados y en los dispositivos que deben sonar antes de que suene el 112", ha aseverado y ha criticado que no exista un sistema "integral, público y transparente" de seguimiento y evaluación del pacto

Por Vox, Rocío Aguirre ha criticado la distribución presupuestaria del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha denunciado que, de los casi 300 millones de euros asignados a ministerios y comunidades autónomas, el Ministerio de Igualdad recibió 52 millones, mientras que el Ministerio del Interior 530.000 euros y Justicia 283.000.

Además, Aguirre ha cuestionado el contrato de las pulseras de control telemático para maltratadores. "Hay una licitación, un contrato, por un importe total de 111 millones de euros, el triple de lo que costaron las anteriores. ¿Por qué ha aumentado al triple ese presupuesto? Da la sensación que es que lo que ustedes se gastaron, como bien se ha demostrado, no funciona", ha asegurado.

Por PNV, Maribel Vaquero, ha solicitado información sobre los resultados de las auditorías internas y externas de Cometa, las medidas incorporadas en la nueva licitación y los mecanismos para evitar caídas del sistema o problemas de cobertura. Además, ha mostrado "preocupación" por las recientes órdenes ministeriales de subvenciones y ha criticado que la exigencia de definirse como entidades abolicionistas "puede invisibilizar realidades y aumentar la vulnerabilidad" de las víctimas.