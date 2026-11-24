Archivo - Inicio de la manifestación por el 25 de noviembre del Foro Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid, con la presencia de Ana Redondo- EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El feminismo volverá a salir dividido en Madrid este miércoles 5 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en una jornada marcada por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En primer lugar, marchará el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista a las 18:30 horas desde la confluencia entre las calles de Alcalá y Gran Vía para finalizar en la Plaza de España con el lema 'Paremos la barbarie'. Media hora después, a las 19:00 horas, saldrá Comisión 8M, desde Neptuno hasta Sol, con el lema 'Contra las violencias machistas: derechos, vivienda y feminismo antifascista'.

"Este 25 de noviembre salimos a la calle en memoria de las que han sido asesinadas, por las que sobrevivieron, por todas las mujeres amenazadas, y también por las niñas que merecen crecer sin violencia y miedo. No pedimos resignación, ni minutos de silencio que sustituyan a las decisiones de protección y ayuda que faltan", aseguran Foro de Madrid y Movimiento Feminista en el manifiesto consultado por Europa Press.

En el documento, hacen alusión a las mujeres que han sido asesinadas este año por sus parejas o exparejas y denuncian que "sus asesinatos se conviertan en una noticia rutinaria mientras la indignación dura apenas unas horas".

También piden revisar todas las valoraciones del riesgo, el seguimiento policial, los dispositivos telemáticos y la coordinación institucional. Además, solicitan juzgados con medios "suficientes", y asistencia jurídica especializada y atención sanitaria con capacidad de detectar la violencia.

"Todos los fallos que no protejan a las mujeres, deben investigarse, con conclusiones públicas e implementarse medidas para que no se repitan. Las mujeres víctimas necesitan respuestas, no promesas que se renuevan después de cada crimen", recalcan.

Respecto a la violencia vicaria, llaman a suspender visitas y contactos cuando exista el riesgo legalmente apreciado de violencia, así como escuchar a los menores y no desacreditar a las madres que intentan protegerlos.

En esta línea, exigen la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional contra el proxenetismo y la demanda, "sin castigar a las mujeres prostituidas". Así, solicitan ingresos, vivienda, atención sanitaria, formación, empleo, reparación y, "cuando corresponda", regularización y protección.

El Foro de Madrid y el Movimiento Feminista también proponen prohibir prendas como el burka y el niqab, que "ocultan el rostro de las mujeres y simbolizan su sometimiento a normas de modestia y control".

Del mismo modo, piden revisar las disposiciones sobre autodeterminación registral del sexo porque "comprometen las estadísticas, la intimidad, la seguridad o las políticas específicas para mujeres".

COMISIÓN 8M: "DERECHOS, VIVIENDA Y FEMINISMO ANTIFASCISTA"

Tras venir de lo que define como una "histórica huelga general por la vivienda", Comisión 8M denuncia las agresiones contra sus cuerpos, vidas y territorios, plantando cara a los discursos de la "derecha y la extrema derecha", quienes, según el texto, "se empeñan en negarlo" y en volver "a etapas siniestras de silencio e impunidad".

Desde una perspectiva estructural e interseccional, asegura que las violencias machistas no son casos aislados, sino "consecuencia de un sistema que sostiene la desigualdad y la violencia como ejes vertebrales del control patriarcal, capitalista y colonial".

Asimismo, alza la voz contra el acoso digital, las violencias sexuales y la "desprotección" frente a la violencia vicaria, al mismo tiempo que exige que las instituciones reconozcan a menores y adolescentes como "víctimas directas de violencia machista" y escuchen a las madres protectoras.

En el texto, Comisión 8M vincula la erradicación de la violencia con el acceso a un hogar y advierte de que "la violencia machista también desahucia" y que la crisis habitacional obliga a muchas mujeres a seguir conviviendo o a regresar con sus agresores al enfrentarse a "alquileres imposibles, con exigencias de nóminas, avales y fianzas que no pueden asumir".

Por ello, exige "vivienda digna y segura para todas y todes", el fin del "hostigamiento institucional" contra los barrios y lanza una consigna explícita en defensa de la Cañada Real: "¡Cañada se queda!".

EL 25N CONGREGÓ EN MADRID A 5.000 PERSONAS EN 2025

El 25 de noviembre del año pasado el feminismo salió una vez más dividido en Madrid, con dos manifestaciones que reunieron a unas 5.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en la capital española, frente a las 6.500 que estimó en la misma jornada de 2024.

Concretamente, contabilizó que unas 2.000 personas acudieron a la convocatoria del Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, una manifestación que congregó a las feministas de base, consideradas 'históricas', en el centro de la capital. Las organizadoras estimaron una asistencia de 5.000 personas, mientras que en 2024 la elevaron a 10.000.

La segunda marcha, la convocada por la Comisión 8M, congregó, según Delegación de Gobierno, a 3.000 personas, las misma estimación oficial que el año anterior. Las organizadoras elevaron la cifra a entre 8.000 y 10.000 personas, pero en 2024 la estimaron en unas 70.000.

MARCHAS POR TODA ESPAÑA

Más allá de la capital, miles de personas se manifestarán por toda España este miércoles, en una jornada en la que plataformas feministas, asociaciones y colectivos han convocado marchas y concentraciones en numerosas ciudades del país.

En Castilla y León, las nueve provincias acogerán protestas, como Ávila, donde el Movimiento Feminista ha convocado una manifestación en la capital bajo el lema 'No hay murallas para el feminismo' con inicio a las 18:00 horas en el jardín de San Roque y final en la plaza del Mercado Chico.

Burgos también albergará una marcha promovida por la Coordinadora Feminista, a las 20.00 horas desde la plaza del Cid y final en la plaza Mayor, con el lema 'Ante el machismo y el fascismo, más feminismo'.

El Movimiento Feminista de Salamanca también movilizará a la ciudadanía salmantina en una cita a las 19.00 horas en la plaza de la Concordia, con el lema 'Pase lo que pase, ni un paso atrás'.

En Andalucía también hay convocadas concentraciones en las ocho capitales. Sevilla y Almería acogerán dos marchas con convocatorias y recorridos distintos, mientras que en Granada las dos plataformas feministas han acordado salir juntas. Córdoba, Huelva y Málaga tienen una única manifestación convocada en sus capitales, y en Cádiz y Jaén se han programado concentraciones.

Por su parte, en Baleares, el movimiento feminista volverá a manifestarse por separado en Palma, en el cuarto año consecutivo que el Moviment Feminista de Mallorca y la Coordinadora Transfeminista de Mallorca organizan marchas por su cuenta.

En Barcelona, Novembre Feminista ha convocado una manifestación a las 18.30 en la plaza Universitat de Barcelona. En su texto, 'Feministes, antiracistes i antifeixistes contra les violències masclistes', sostiene que no son hechos aislados ni problemas individuales, sino que forman parte de un "sistema patriarcal, capitalista, racista y colonial" que perpetúa las desigualdades y las relaciones de poder.

Por otro lado, en Galicia, el movimiento feminista volverá a lanzarse a la calle para clamar contra la violencia machista. Así, ciudades como Santiago de Compostela albergará una manifestación unitaria contra la violencia machista, que partirá de la Praza 8 de Marzo a las 20:00 horas bajo el lema 'Contra las violencias machistas, lucha transfeminista'.