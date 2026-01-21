Patronales de la dependencia sellan un acuerdo para reforzar la unidad del sector

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una mujer mayor en silla de ruedas y su cuidadora - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones patronales de la atención a la dependencia y los cuidados AESTE, ASADE, CEAPS, FED y LARES han alcanzado un acuerdo estratégico con el objetivo de reforzar la unidad el sector.

Como han informado este miércoles en un comunicado, esta alianza busca "reforzar la unidad sectorial, mejorar la defensa de los intereses comunes y priorizar la consecución de acuerdos que se traduzcan en una mejora real de las condiciones laborales de los profesionales y de la atención prestada a las personas en situación de dependencia".

Este acuerdo tiene lugar en un momento "especialmente complejo" para el sector, añaden, "marcado por una financiación insuficiente, una creciente escasez de profesionales, el aumento continuo de los costes y una demanda asistencial en constante crecimiento".

En este contexto, y ante la próxima negociación del IX Convenio Marco Estatal de la Dependencia, las cinco patronales consideran "imprescindible" avanzar "desde la cooperación, el consenso y la responsabilidad compartida".

Las entidades firmantes --que se reconocen de forma conjunta la representatividad total del sector y comparten objetivos, preocupaciones e inquietudes comunes-- han decidido unir fuerzas para reforzar su legitimidad en el marco del diálogo social y la interlocución tanto con las administraciones públicas como con las organizaciones sindicales, en un momento "clave" para el futuro del sistema de cuidados.

Desde las patronales subrayan que "el fortalecimiento de la unidad empresarial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta fundamental para avanzar hacia un marco laboral sostenible, equilibrado y adaptado a la realidad del sector".

"La mejora de las condiciones laborales de los profesionales es una prioridad compartida, al entender que solo con empleo digno, estable y atractivo será posible garantizar la calidad asistencial que merecen las personas en situación de dependencia", aseguran.

Las organizaciones destacan también su voluntad de abordar sus diferencias "desde el diálogo y la responsabilidad, apostando por soluciones técnicas y consensuadas que refuercen la estabilidad del sector a medio y largo plazo".

Finalmente, AESTE, ASADE, CEAPS, FED y LARES han hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que acompañen este "esfuerzo de unidad" con "políticas coherentes de financiación, planificación y reconocimiento" del sector de la dependencia.

En esta línea, reclaman avanzar hacia un "necesario" Pacto Nacional por el Cuidado de las Personas en situación de Dependencia, que garantice "la sostenibilidad del sistema, la dignificación del empleo y una atención de calidad centrada en las personas".