La película 'Sorda', Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia de cultura inclusiva

Cartel de la película 'Sorda', galardonada con los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia. - REAL PATRONATO DE DISCAPACIDAD

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, ha otorgado el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia de cultura inclusiva a la película 'Sorda', tal y como se desprende del fallo del jurado publicado este martes por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El jurado ha destacado "su relevancia artística y su capacidad para generar un impacto transformador en el ámbito cultural, al incorporar la Lengua de Signos y la accesibilidad al lenguaje cinematográfico, ofrecer una representación auténtica y realista de la comunidad sorda y fomentar el acceso universal a la cultura mediante un enfoque inclusivo y participativo".

En la categoría de investigación e innovación se ha premiado al Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, por constituir en el sistema universitario español "el mejor exponente de estructura docente e investigadora en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad".

En la modalidad de accesibilidad y diseño universal de municipios, se ha concedido este premio al Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, por abrir esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad a las personas con discapacidad incorporando la accesibilidad universal en sus espacios públicos, transportes y servicios de atención a la ciudadanía, y haciendo que los eventos de su agenda pública cívica sean inclusivos.

Además, el Premio a la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad ha recaído en Rubén Calleja, por constituir un ejemplo "paradigmático del mejor activismo personal y familiar de defensa del derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad a través de una sostenida e indesmayable estrategia de litigación estratégica, que ha agotado todas las instancias nacionales e internacionales".

Mientras, en la categoría de igualdad de género y erradicación de las violencias contra las mujeres y niñas con discapacidad, el galardón ha sido para el Programa de Igualdad en Salud Mental para mujeres con problemas de salud mental víctimas de violencia de género de la Asociación ATELSAM por su acción local en favor de la igualdad de género y prevención de las violencias contra las mujeres con problemas de salud mental.

También han hecho una mención especial al que fuera secretario ejecutivo del Real Patronato sobre Discapacidad en el período 1983-2004, Demetrio Casado Pérez, "por poner el servicio público a disposición del diálogo civil, del conocimiento y de las políticas públicas para que la ciudadanía plena llegase a las personas con discapacidad en una España aún reticente a la inclusión".

Asimismo, ha recibido una mención especial el Ayuntamiento de Pescueza "por representar un proyecto de comunidad vecinal que se ha corresponsabilizado de los cuidados de todas y todos sus habitantes, extendiendo la accesibilidad universal a la totalidad de sus entornos de convivencia".

Los galardones se entregarán en un acto institucional en el marco del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre.

Estos premios, con más de 40 años de historia y que desde 2022 se convocan con la condición de 'Premio Nacional' del Gobierno de España, tienen como finalidad "estimular y reconocer la trayectoria y contribución valiosa de personas, organizaciones e instituciones" que "están propiciando que los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Estrategia Española de Discapacidad y del artículo 49 de la Constitución Española cobren sentido en la vida de este grupo humano y de sus familias", según ha informado el Real Patronato sobre Discapacidad en un comunicado.