El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), se saludan junto a la presidenta de la Academia de Televisi - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha pedido a las televisiones que incluyan la lengua de signos en la señal del debate electoral a cuatro que tendrá lugar el próximo jueves 26 de noviembre entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno.

Así lo ha solicitado la Confederación, tras mostrar su "preocupación" por la "escasa" presencia de la lengua de signos en las retransmisiones televisivas del 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, organizado por la Academia de Televisión.

En este sentido, ha explicado que, para la emisión del encuentro, la Academia de Televisión puso a disposición de las cadenas dos señales: una general y otra accesible, con interpretación en lengua de signos española a cargo de profesionales de la Fundación CNSE, y subtitulado.

La CNSE ha afeado que "la casi totalidad de las televisiones que retransmitieron el debate optaron por emitir la señal general sin incorporar estos recursos de accesibilidad".

"Agradecemos el esfuerzo de la Academia de la Televisión por facilitar gratuitamente una señal accesible y de calidad a los operadores audiovisuales", ha manifestado el presidente de la CNSE, Roberto Suarez, quien considera necesario "dar un paso más para que estos recursos lleguen de manera efectiva a las pantallas de todos los hogares".

CONTACTOS CON CADENAS Y PARTIDOS

La CNSE ha informado de que ha iniciado contactos con cadenas de televisión y formaciones políticas para promover que la interpretación en lengua de signos y el subtitulado estén presentes en el mayor número posible de emisiones televisivas el próximo jueves.

La Confederación anima a las cadenas a aprovechar la señal accesible que está previsto que facilite nuevamente la Academia de Televisión, incorporándola a su canal principal o a alguno de sus canales secundarios de televisión digital terrestre (TDT).

"Esta señal se ofrece gratuitamente, lo que permite a los operadores audiovisuales contar con interpretación y subtitulado sin necesidad de contratar servicios adicionales", ha matizado Suárez.

La CNSE ha recordado que "los debates electorales son acontecimientos de especial relevancia pública, que permiten a la ciudadanía conocer las propuestas de las distintas formaciones políticas y ejercer su derecho al voto de manera libre e informada".

"El acceso de las personas sordas a la información electoral no debe depender de disponer de conexión a internet, de dispositivos adicionales o de plataformas digitales, sino que debe garantizarse también a través de la televisión convencional", ha concluido.