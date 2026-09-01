Plena inclusión aplaude la aprobación del Reglamento sobre Accesibilidad Cognitiva y pide un presupuesto "suficiente"

Evaluación de entornos en Plena inclusión Región de Murcia - PLENA INCLUSIÓN

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Plena inclusión España ha aplaudido la aprobación del Reglamento que desarrolla la Ley de Accesibilidad Cognitiva este martes en Consejo de Ministros y ha reclamado "una dotación presupuestaria suficiente que lo acompañe".

"Recibimos esta aprobación como un avance largamente esperado", ha declarado el director de Plena inclusión, Enrique Galván, quien echa en falta "una dotación presupuestaria con la que garantizar su efectividad".

Además, cree que habría sido "más completo si hubiera referenciado normativa técnica que asegure el rigor de las metodologías para la elaboración de apoyos dirigidos a garantizar una auténtica accesibilidad cognitiva".

Para Plena inclusión, la accesibilidad cognitiva es "un 'derecho llave' ya que abre la puerta, para cientos de miles de personas con discapacidad intelectual y dificultades de comprensión, al disfrute de otros derechos fundamentales como la educación, el empleo, la sanidad o el ocio".

"Nosotras, las personas con discapacidad intelectual, necesitamos comprender el mundo en el que vivimos. Y eso sólo lo podemos hacer si contamos en nuestro día a día con medidas que faciliten nuestro derecho a la accesibilidad cognitiva", ha afirmado Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión España y activista por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.