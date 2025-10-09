Plena Inclusión pide apoyos y herramientas para cuidar la salud mental de las personas con discapacidad intelectual

Archivo - Una persona en silla de ruedas, a 16 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Plena Inclusión ha pedido este jueves apoyos y herramientas para cuidar la salud mental de las personas con discapacidad intelectual.

Así lo ha puesto de manifiesto con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este viernes, 10 de octubre. En este sentido, ha subrayado "la urgencia de visibilizar el vínculo entre discapacidad intelectual y salud mental, denunciar las barreras de acceso a apoyos adecuados, y promover herramientas innovadoras que mejoren la calidad de vida, el bienestar emocional y los sistemas de atención".

Para Plena Inclusión, la celebración del Día Mundial de la Salud Mental es una "oportunidad" para reclamar que "el bienestar emocional, las vidas y los apoyos que reciben de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo forman parte de un todo que no puede fragmentarse".

Según su informe 'Con buenos apoyos' (2025), cuatro de cada diez personas con discapacidad intelectual presentan problemas vinculados a su salud mental, y la prevalencia de trastornos mentales es entre tres y cuatro veces mayor que en el resto de la población. Además, el estudio revela que una de cada cinco personas toma medicación psiquiátrica sin un diagnóstico claro.

En esta línea, ha alertado de "síntomas atribuidos erróneamente a la discapacidad" en diagnósticos en personas con discapacidad intelectual, "como consecuencia de un fenómeno conocido como eclipsamiento diagnóstico, que provoca tratamientos tardíos o inadecuados".

"Nuestra confederación que agrupa a 950 asociaciones de todo el país y que presta apoyo a 150.000 personas con discapacidad intelectual y a sus familias reclama una coordinación sociosanitaria efectiva ya que al darse, mejora tanto la atención como los resultados en la calidad de vida", ha apuntado.

Por otro lado, según los datos recogidos por la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD, 2023), el 48,7% de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo considera que su estado de salud es entre regular y muy malo, y solo el 21,6% accedió a una cita con psicología, psicoterapia o psiquiatría en el último año. A esto se suma que el 3,8% de esta población (cerca de 10.000 personas) no pudo acceder a atención psicológica o psiquiátrica que necesitaba.