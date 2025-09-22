El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa para analizar las consecuencias de las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta a España, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press

Podemos ha calificado de "bulo" el decir que las pulseras antimaltrato "han fallado" o que las mujeres "han estado desprotegidas". "Ninguna mujer que ha llevado una pulsera de esas características ha sido asesinada desde que se implementaron en el año 2013", ha destacado el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández.

Preguntado por las pulseras antimaltrado en rueda de prensa este lunes, Fernández ha expresado que "las pulseras no son de AliExpress, lo que es de AliExpress es el título de jueza de la señora Carmona", en relación a las declaraciones de la magistrada a 'El Confidencial' en las que aseguraba también que advirtió en enero de 2024 a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de los riesgos de las nuevas pulseras.

Respecto a las declaraciones de la jueza, el portavoz ha manifestado que "son verdaderamente lamentables y absolutamente vergonzosas". "Que esta mujer haya presidido el Observatorio contra la Violencia de Género es absolutamente infame", ha señalado.

Según ha explicado, lo que sucedió con las pulseras fue "una dificultad temporal de acceso a la información de los datos históricos del quebrantamiento de las órdenes de alejamiento" que tuvo lugar al hacer "la migración del contrato de Telefónica a Securitas Direct y Vodafone (sic)". En todo caso, la empresa a la que se migró el contrato es Securitas Seguridad España y no la mencionada por coportavoz de Podemos. Fernández ha dicho, además, que esta "dificultad temporal" duró muy poco tiempo "y se arregló completamente".

Asimismo, ha apuntado que lo que hizo Podemos fue "mejorar el sistema" de las pulseras. "Se hizo que las baterías de los dispositivos durasen mucho más tiempo, que no fuesen incómodos para las mujeres, porque no se habían actualizado desde el año 2013, eran dispositivos de un enorme tamaño, cuyas baterías se agotaban con bastante rapidez".

Por otra parte, ha añadido que es la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien tiene que dar "las explicaciones que ella estime pertinentes". "Es una cuestión que ahora compete y atañe a la ministra de Igualdad. Pues la ministra de Igualdad sabrá lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir o las acciones que tiene que llevar a cabo su ministerio".