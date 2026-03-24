El PP denuncia que el Gobierno aporta "menos del 30% del presupuesto necesario" para atender a personas dependientes

Comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en la Comisión General de CCAA en el Senado. - PP

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha denunciado en el Senado que el Gobierno central aporta "menos del 30% del presupuesto necesario" para atender a las personas dependientes, mientras que las comunidades autónomas gobernadas por su partido sufragan "más del 70%" restante.

La denuncia se ha producido en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, en la que han participado la portavoz del GPP en la Cámara Alta, Alicia García, y la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez. Las autonomías del PP han reivindicado "una financiación justa y rigurosa del Sistema de Dependencia, a través de una moción presentada por el Grupo Popular y ante el evidente estrangulamiento económico al que el Gobierno está sometiendo a la política de Dependencia", como ha explicado el PP en un comunicado.

García ha criticado la "ausencia" del Ejecutivo en la sesión y ha lamentado el "abandono" del Gobierno hacia las personas dependientes. "¿Qué otra cosa mejor tiene que hacer el ministro que estar en el Senado hablando sobre Dependencia con las comunidades autónomas?", ha interpelado la portavoz popular, quien ha subrayado que "el Partido Popular abre las puertas del Senado a los problemas reales de la sociedad ante la marginación a la que les condena Sánchez".

Por su parte, Fúnez ha acusado al Gobierno de tener una política social "sin diálogo, sin consenso y sin presupuesto", y ha recordado que el Ejecutivo no ha logrado aprobar cuentas durante toda la presente legislatura. "El Gobierno de Sánchez condena a la dependencia y son las comunidades autónomas las que lo salvan haciendo un esfuerzo presupuestario", ha advertido, al tiempo que ha exigido una financiación "real, rigurosa y sostenible" para el sistema y el cumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo.

Además, Fúnez ha denunciado que Sánchez ha pactado prerrogativas sobre la financiación de dependencia para el País Vasco, utilizando esta partida "como moneda de cambio para mantenerse en Moncloa", y se pregunta cómo piensa explicar María Jesús Montero a los andaluces que sí quiere dar a los vascos lo que no está dispuesta a ofrecer como ministra de Hacienda a los andaluces".