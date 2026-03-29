El PP pide en el Congreso bonos o ayudas para actividades extraescolares para facilitar la conciliación de las familias

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a establecer programas de apoyo a las familias mediante bonos o ayudas para actividades extraescolares con el fin de facilitar su conciliación, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Según se desprende de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' exigen establecer programas de apoyo a las familias mediante bonos o ayudas para actividades extraescolares, con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y evitar que esta recaiga "de forma desproporcionada" sobre las mujeres.

También abogan por adoptar medidas correctoras de carácter estructural dirigidas a reducir la brecha salarial y laboral de género, actuando sobre la precariedad, la parcialidad involuntaria, la segregación sectorial y las discriminaciones retributivas, especialmente en los complementos salariales.

Igualmente, el PP llama a impulsar un "sistema efectivo" de conciliación y corresponsabilidad, garantizando el acceso universal y gratuito mediante un modelo de cofinanciación al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, a la educación infantil de 0 a 3 años, "como herramienta clave para favorecer la igualdad de oportunidades en el empleo y reducir las interrupciones laborales asociadas a los cuidados".

En esta misma línea reclama regular y desarrollar "plenamente" el permiso parental retribuido, de conformidad con la Directiva (UE) 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Así, la formación pide que se garantice su carácter remunerado, "suficiente y corresponsable", para "evitar impactos negativos en la carrera profesional de las mujeres". Para ello, insta al Gobierno a proceder a su transposición, cuyo plazo recuerda que "ya ha sido incumplido".

De la misma manera, apuesta por abordar la brecha de género en el sistema de pensiones distinguiendo sus dos dimensiones estructurales: por un lado, impulsar las medidas de corrección en origen recogidas en esta proposición, "orientadas a igualar trayectorias laborales y bases de cotización entre mujeres y hombres, como vía principal y sostenible de equiparación de pensiones a largo plazo".

Por otro lado, pide garantizar la suficiencia de las pensiones de aquellas mujeres cuyas trayectorias laborales ya no pueden ser corregidas, mediante medidas de solidaridad financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado y no con cotizaciones sociales.

Finalmente, recomienda evaluar periódicamente el "impacto real" de las políticas de igualdad en términos de resultados, utilizando indicadores "objetivos" de brecha salarial, laboral y de pensiones, y adaptando las medidas públicas en función de su eficacia, encomendando dicha evaluación a un organismo independiente "que garantice la objetividad y el rigor de los resultados".