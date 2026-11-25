La candidata socialista al Congreso Pilar Bernabé - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE incluye en su programa electoral para el próximo 29 de noviembre compromisos por la igualdad como el desarrollo íntegro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la aprobación de las leyes orgánicas contra la violencia vicaria, la trata y de abolición del sistema prostitucional. Así lo han presentado este martes la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante un encuentro con asociaciones feministas en vísperas del 25N en la sede federal de Ferraz en Madrid.

En concreto, las 77 medidas específicas para mujeres del programa de los socialistas incluyen volver a presentar la Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria, que superó su primer trámite parlamentario en septiembre y decayó con la convocatoria electoral. A su vez, el partido se compromete a aprobar una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional y otra contra la Trata de Seres Humanos, que prohíban todas las formas de proxenetismo, también el digital, y garanticen protección, reparación y alternativas económicas y laborales a las mujeres explotadas.

Asimismo, avanza que desarrollará el 100 % de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en febrero de 2025 con 461 medidas y 1.500 millones de euros para cinco años. Otras iniciativas son reforzar y mejorar todos los sistemas de protección de las víctimas, desde VioGén y las unidades policiales especializadas hasta la valoración forense del riesgo en todos los juzgados de violencia sobre la mujer.

Durante el encuentro, Bernabé llamó a movilizar el voto femenino como "un acto de legítima defensa" frente al "negacionismo" de los gobiernos autonómicos de PP y Vox. En este sentido, ha recordado que el acuerdo de 2023 entre Vox y PP en la Comunitat Valenciana sustituyó la violencia de género por la "violencia intrafamiliar" y que en Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno ha atribuido a una consejería de Vox competencias de violencia de género vinculadas a la Administración de Justicia.

Asimismo, ha puesto el foco sobre cómo Vox defiende derogar la Ley Integral de 2004, rechaza el Pacto de Estado y presentó una enmienda a la totalidad contra la ley de violencia vicaria. También ha mencionado que tras la finalización del mandato del socialista Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo "el PP ha tardado un solo día para eliminar el área de Igualdad".

Frente a esto, la secretaria de Igualdad ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez activó el Pacto de Estado en 2018 y ha elevado su financiación hasta los 300 millones de euros anuales, y que los casos activos en el sistema VioGén han pasado de algo más de 58.000 en 2018 a 106.549 en 2025. Por otra parte, ha hecho hincapié en que en lo que va de 2026 un total de 48 mujeres han sido asesinadas y 38 niñas y niños se han quedado sin madre. Según ha dicho, "ninguna cifra es aceptable, y la violencia machista se puede prevenir con leyes, recursos y voluntad política".

"El domingo las mujeres nos jugamos mucho en las urnas. Nos jugamos derechos que costó décadas conquistar y una agenda feminista que todavía tenemos pendiente. Feijóo ya ha avisado de que quiere cerrar el Ministerio de Igualdad. Y el PP presenta un programa sin una sola página para las mujeres. ¿Cómo se gobierna un país dando la espalda al 52 % de su gente? Este 25N lo decimos en la calle. Y el 29N, en las urnas", ha recalcado.