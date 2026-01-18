Realidad "invisible" de la violencia de género en mujeres mayores: entidades alertan de miedo, dependencia y aislamiento

Archivo - Imágenes de la manifestación con motivo del 25N en Málaga. A 25 de noviembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La violencia de género hacia las mujeres mayores es una realidad "invisible", marcada por el miedo, la dependencia y el aislamiento, según han alertado expertos de asociaciones como la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y HelpAge en una entrevista a Europa Press.

Desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, un total de 202 mujeres mayores de 61 años han sido asesinadas por violencia de género, lo que supone un 15% del total de casos, 1.346. En concreto, el Ministerio de Igualdad tiene registrados 86 víctimas, de entre 61 y 70 años, 105 de entre 71 y 84, y 11 de más de 84.

Mientras, en 2025 han sido nueve las mujeres asesinadas por violencia machista, un 19% de los 47 crímenes del año pasado. Así, se trata de tres víctimas de entre 61 y 70, cinco de entre 71 y 84 y un caso de más de 84 años.

Precisamente, la última mujer mayor de 61 años asesinada por violencia de género corresponde con la confirmación de este martes 13 de enero por parte del Ministerio de Igualdad, de un caso de una mujer de 78 años en Badajoz.

Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, la víctima fue presuntamente asesinada el lunes 12 de enero, era española, no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, su excónyuge.

Las asociaciones coinciden en que la violencia hacia mujeres mayores no suele manifestarse de forma abrupta ni únicamente mediante agresiones físicas, sino como un proceso prolongado, cotidiano y normalizado.

"Lo más habitual es la extorsión económica, el maltrato psicológico y el verbal", explica el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, que añade que también se producen "negligencias y malas prácticas" asistenciales, tanto en domicilios como en residencias.

Además, Fernández alerta de que se trata de un "maltrato invisible", reforzado por el edadismo. "Siempre nos fijamos en el maltrato a mujeres jóvenes o adultas, pero se ignora y se invisibiliza el maltrato hacia las personas mayores, que son las más vulnerables", apunta.

TRADICIÓN Y VALORES

Asimismo, considera que las mujeres mayores sí que identifican situaciones de violencia machista pero que no las denuncian debido a su "tradición y valores de tiempos pasados", sumado a la falta de relaciones sociales, de apoyos y amistades.

En cuanto a las señales de alerta, precisa que son la violencia física, económica, psicológica, depresión, ansiedad y aislamiento. En este punto, el presidente de la PMP reclama sensibilización ante un "maltrato invisible" y estar "atentos" ante posibles casos.

Por su parte, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández, destaca que muchas mujeres mayores que sufren violencia de género viven aisladas, especialmente en zonas rurales, lo que asegura que dificulta que puedan reconocer o denunciar su situación.

"Les cuesta dar a conocer la situación por la cual están atravesando. Seguramente tiene que ver mucho con la cultura, con lo que han vivido de más jóvenes o lo que han ido asumiendo como natural cuando no era natural", afirma.

En esta misma línea, recalca que la falta de recursos adaptados y la brecha digital dificulta el acceso a canales de denuncia para el colectivo. Así, reclama el desarrollo de recursos de atención y acompañamiento, como un teléfono "fácil y directo", formación de profesionales en la intersección de género y envejecimiento, coordinación entre servicios sociales, sanitarios, judiciales y policiales, y estrategias para visibilizar esta violencia y generar confianza para que las víctimas puedan hablar y recibir apoyo.

Por otro lado, desde HelpAge explican que "muchas mujeres mayores no nombran lo que viven como violencia de género" porque "han crecido en contextos en los que la sociedad defendía que el matrimonio era para siempre y en los que la separación o el divorcio se consideraban un símbolo de fracaso o algo impensable".

"Los conflictos de pareja se vivían en privado y el sufrimiento femenino formaba parte de lo esperado o de lo normalizado. Cuando el maltrato se prolonga durante toda una vida, acaba integrándose como algo 'normal', como una forma de relación inevitable y como parte del día a día de la vida familiar", argumentan.

Igualmente, avisan de que las señales de que una mujer mayor puede estar viviendo una situación de violencia "suelen ser sutiles y fácilmente confundibles con los efectos del envejecimiento". El aislamiento social progresivo, el abandono de relaciones y actividades, el miedo a expresar opiniones, la tristeza persistente o la ansiedad son algunas de las manifestaciones más habituales, según HelpAge.

A la hora de denunciar, apuntan que "la vergüenza, el estigma y el silencio aprendidos a lo largo de toda una vida tienen un peso determinante". Además, agregan que "muchas mujeres se encuentran con recursos que no están pensados para ellas, como alojamientos no adaptados, respuestas institucionales poco sensibles a la edad o profesionales que minimizan su relato al atribuirlo al 'envejecimiento' o a problemas de salud".

"CAMBIO PROFUNDO DE MIRADA"

Desde HelpAge reclaman un "cambio profundo de mirada" para mejorar la atención de mujeres mayores víctimas de violencia machista. "Es imprescindible reconocerlas de manera explícita en las políticas públicas, en los protocolos y en los datos oficiales, y dejar claro que la violencia de género no tiene edad", subrayan.

Además, abogan por formación de profesionales en la intersección entre género y envejecimiento, así como por el desarrollo de recursos de atención y de acogida adaptados a sus necesidades físicas, emocionales y sociales, y por reforzar el trabajo comunitario y las campañas de sensibilización.