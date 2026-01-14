Redondo aboga por conocer "el completo" de las acusaciones a Julio Iglesias y dejar que la justicia actúe

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, clausura el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aboga por conocer "el completo" de la información sobre las acusaciones al cantante Julio Iglesias de agresiones sexuales continuadas a extrabajadoras de sus mansiones y ha pedido dejar que la justicia actúe.

"Creo que estamos en ese primer momento de conocimiento de la verdad. Hemos conocido unos hechos gravísimos. Estamos siendo conscientes de la gravedad de esos hechos precisamente por investigaciones muy serias, muy sólidas, muy rigurosas. Y, por lo tanto, yo creo que tenemos que conocer el completo de esa información y dejar que la justicia actúe, por supuesto", ha asegurado en una entrevista a RTVE.

En este sentido, Redondo ha dicho que no se puede "mirar para otro lado" y ha llamado a "coger el asunto por los cuernos" cuando se producen agresiones machistas de estas características. También ha pedido "ser conscientes de la gravedad y de la ejemplaridad también de la respuesta institucional".

"Pero creo, sinceramente, que hay que manejar los tiempos. Estamos en el conocimiento de la verdad. Creo que es importantísimo recabar toda la información y hacer también un alegato en favor del periodismo de investigación en medio de una realidad que siempre está plagada de bulos, de mentiras, de desinformación", ha indicado.

Igualmente, la titular de la cartera de Igualdad ha apostado por aplicar la ley "con toda su gravedad, con todo su peso sobre esta situación". Después ha añadido que será el momento para pensar en cómo reparar a las víctimas y también "a una sociedad que se ve en este momento conmocionada por unas situaciones y unas actitudes machistas y de abuso de poder absolutamente inconciliables".

De la misma manera, Redondo ha afirmado que el Gobierno está "valorando" y "estudiando" si retirar la Medalla de Bellas Artes a Julio Iglesias en el próximo Consejo de Ministros. "Nuestro compromiso es con las víctimas, nuestro compromiso es con la igualdad, y en ese sentido, siempre vamos a estar a favor de las mujeres y de las víctimas. Queremos que se investigue, que se conozca exactamente lo que ha ocurrido, y por supuesto que se aplique la ley", ha destacado.

JUSTICIA Y REPARACIÓN

En este sentido, ha subrayado que "nadie está por encima de la ley" y ha insistido en que "lo que hay que hacer es exigir justicia y después reparación". En el momento de la reparación ha añadido que "puede perfectamente caber alguna acción del Gobierno o de las administraciones".

En referencia a las palabras la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien ha defendido a Julio Iglesias, Redondo ha expuesto que, a su juicio, "se descoloca completamente de su posición institucional".

"Creo que en este caso es desafortunadísima su posición y que cuando se ha puesto directamente a favor del agresor, porque es un agresor está insultando a las víctimas y, en definitiva, a toda la sociedad y a toda la población a la que dice representar", ha apuntado la ministra.