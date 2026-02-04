Redondo confía en llevar la ley de violencia vicaria al próximo Consejo de Ministros: "Estamos todavía negociando"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios antes del Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad, en el Ministerio de Igualdad, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, confía en llevar el anteproyecto de ley Orgánica de medidas en contra de la violencia vicaria al próximo Consejo de Ministros, aunque ha añadido que "todavía" está negociando con otros ministerios.

"La ley de violencia vicaria ha pasado por un primer trámite en el Consejo de Ministros y esperamos llevarla al próximo Consejo de Ministros. Es una ley pionera. No existe una ley semejante en ningún otro país de nuestro entorno y, por lo tanto, estamos avanzando sin referentes. Eso hace que sea una ley compleja", ha asegurado la ministra.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a medios este miércoles en la sede del Ministerio, con motivo de la celebración de un nuevo Comité de Crisis para analizar siete casos de violencia machista, cinco de enero de este año y dos de 2025.

En este sentido, la ministra ha señalado que la ley de violencia vicaria "no es un texto cerrado" y que su departamento se encuentra "todavía negociando" con el resto de ministerios y, en concreto, con el Ministerio de Justicia, que ha tildado de "indispensable a la hora de que el texto sea legislativamente correcto".

En relación a la carta abierta por parte de asociaciones víctimas de violencia vicaria que se quejan de la redacción de la norma, Redondo ha dicho que entiende "la preocupación de las mujeres". "Hemos mantenido cientos de reuniones, aquí está la delegada que puede testificarlo, hemos incorporado todas las alegaciones que nos han hecho llegar, esas alegaciones tienen que ser conciliables con una técnica legislativa correcta y en ese trabajo seguimos. Vamos a seguir todo este día y lo que haga falta para hacer un buen texto que satisfaga a las víctimas y también que sea correcto desde el punto de vista de técnica normativa", ha apuntado.

Las organizaciones alertan, según informa El País, de que el proyecto del Gobiern retrotae la situación "a antes del 2004", es decir, a antes de la Ley Integral contra la Violencia de Género. En este sentido, advierten de que lo que crea el anteproyecto es una nueva figura delictiva, pero lo hace como "un delito neutro de violencia vicaria", ya sea ejercido por hombres o por mujeres, "en clara contradicción no solo con el concepto mismo de violencia vicaria, sino con las verdaderas necesidades y exigencias de un fenómeno social de tal naturaleza".

La ministra ha añadido que, durante el trámite parlamentario, se pueden presentar enmiendas sobre "aquellas cuestiones" que no se hayan podido incorporar en el texto inicial.

PREOCUPA ANDALUCÍA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

En cuanto a los crímenes machistas, Redondo ha dicho que "preocupa especialmente" la situación de Andalucía. La comunidad andaluza cerró 2025 con 14 asesinatos por violencia de género, de los 48 totales, y de los seis casos de este año, tres ocurrieron allí.

En concreto, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha agregado que "preocupa muchísimo" Málaga en particular, donde desde junio del 2025 han sido asesinadas seis mujeres.

"Y en esto la Junta de Andalucía como comunidad autónoma que tiene las competencias exclusivas en atender a las mujeres de manera integral, pues aquí puede hacer mucho, sobre todo en ahondar en todas esas vulnerabilidades que a veces hacen que las mujeres tengan un riesgo mucho más alto de sufrir la violencia más extrema, que es el asesinato", ha indicado Martínez Perza, que ha pedido también "unidad y firmeza" contra la violencia machista.

En esta misma línea, Redondo ha destacado que desde su departamento han reforzando la colaboración con la Fiscalía General del Estado, así como con la Abogacía General de España porque "en la mayoría de los casos que se producen estos asesinatos, la mujer se encuentra en una fase o en un proceso de separación o divorcio".

Además, ha insistido en la incorporación de los ayuntamientos al Sistema VioGén, "porque es imprescindible, porque todo suma porque todo es necesario contra la violencia de género".

Finalmente, ha afirmado que aún no hay un resultado definitivo de las investigaciones sobre el centro Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras de control telemático para maltratadores. Si bien, ha añadido que los primeros datos revelan que "hay determinadas cosas que se pueden mejorar, que se siguen mejorando".