Redondo pide definir penalmente violencia vicaria e incluir formas menos graves: descuidar alimentación, colegio o salud

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido en el Congreso de los Diputados "definir expresamente" la violencia vicaria en el Código Penal.

"Es preciso definir expresamente la violencia vicaria en el Código Penal, no está recogido, y en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género", ha asegurado la ministra en la Comisión de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en la Cámara Baja.

Además, Redondo ha llamado a reconocer en el ordenamiento jurídico a las víctimas de violencia vicaria como víctimas también de violencia de género. "Estamos trabajando precisamente en esta incorporación", ha avanzado.

Igualmente, ha instado a atender a las diversas formas de violencia vicaria, "no sólo a la más extrema". "Por ejemplo, hemos de atender también al ejercicio de violencia sobre hijos y hijas como consecuencia de la no alimentación adecuada, de que no se les lleve al colegio en tiempo y forma, o que se descuide su atención sanitaria o farmacológica", ha explicado.

También en el ámbito de la violencia vicaria, ha pedido avanzar hacia un sistema que permita detectar casos de violencia vicaria en procedimientos civiles de familia. Para ello, ha abogado por implementar protocolos especializados en violencia contra las mujeres en los puntos de encuentro familiar, garantizar la no aplicación del falso síndrome de alienación parental, o impulsar la formación especializada para profesionales de la justicia y operadores jurídicos, profesionales de servicios sociales o profesionales que tengan contacto con menores de edad.

En cuanto a la violencia económica, la ministra ha expuesto que ya están "trabajando" en medidas que recoge el Pacto sobre este fenómeno. Así, se ha referido a la tipificación normativa específica de la violencia económica en el marco legislativo español. También al refuerzo de la vigilancia judicial sobre el incumplimiento de pensiones alimenticias y compensatorias, el diseño de mecanismos "ágiles" para el "embargo inmediato" de bienes y rentas en caso de impago reiterado de pensiones.

"Por ello, no basta con reconocer la violencia económica, debemos combatirla con voluntad política sostenida, con recursos suficientes y con los cambios estructurales y culturales necesarios. Porque sin independencia económica no hay posibilidad real de romper con el ciclo de la violencia ni de construir un futuro digno para quienes han sido víctimas", ha recalcado Redondo.

Por otro lado, se ha referido a la violencia digital y ha tildado de "preocupante" la pornografía en internet. "Este acceso cada vez más frecuente y normalizado no sólo expone a los menores a contenidos inadecuados para su desarrollo emocional y sexual, sino que también configura de manera distorsionada sus ideas sobre el consentimiento, la afectividad, el cuerpo y las relaciones interpersonales", ha expuesto.

En esta misma línea, ha precisado que el Ministerio ha "aprovechado" el proyecto de ley orgánica de protección de los menores en los entornos digitales, que ha iniciado su tramitación en el Congreso, para incorporar "buena parte" de las medidas suscritas en materia de violencia digital.