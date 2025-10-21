Redondo vincula la retirada de educación afectivo sexual por el PP con el aumento del consumo de porno en los jóvenes

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha relacionado la retirada de los cuadernos de educación afectivo sexual en territorios donde gobierna el PP, como Sevilla, con el aumento del consumo de pornografía entre los jóvenes, mientras la senadora del PP Nidia Arévalo ha afeado a la ministra que siga "tranquilamente sentada" en su puesto tras haber sido reprobada por el Congreso y el Senado por los fallos en las pulseras antimaltrato.

"Allí donde ustedes gobiernan, por ejemplo, en Sevilla, el ayuntamiento ha retirado los cuadernos de educación afectivo sexual de los coles. Pero es que en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan, consideran con Vox --porque gobiernan con el negacionismo y hacen el caldo gordo al negacionismo--, que esta educación afectivo sexual es ideológica, y ustedes tienen mucha responsabilidad en eso, porque está creciendo la pornografía en cuanto a los jóvenes de este país", ha precisado Redondo, este martes, durante la sesión de control en el Senado.

Así se ha pronunciado después de que Arévalo le haya reprochado que los delitos contra la libertad sexual en España "se han duplicado", pasando de "9.946" en "2018" a "18.624" en "2024" y lo ha achacado a "un fallo ingente estructural en sus políticas".

"En España cada día se viola a más mujeres, en España cada día asesinan a más mujeres y en España cada día hay más agresores en la calle. Esa es la realidad", ha explicado Arévalo.

Asimismo, ha afeado a la ministra de Igualdad los "fallos estrepitosos" en las pulseras antimaltrato, poniendo de manifiesto, a su juicio, "su incapacidad para gestionar, su tibieza para tomar decisiones y, por supuesto, sus malas artes para tapar todo lo ocurrido".

"Señora ministra, esta pérdida de datos históricos ha maniatado a los jueces para colocar en su sitio a los agresores y maltratadores. Aquí están los datos, más delitos, más víctimas, más impunidad. Lo que me pregunto es cómo usted puede estar ahí tranquilamente sentada, cuando toda la sociedad española y todos los estamentos parlamentarios del Estado han pedido su reprobación", ha planteado la senadora del PP, al tiempo que ha afeado a Redondo que "tiene mucha cara dura".

Por su parte, Redondo ha reprochado a Arévalo que va al Senado a "soltar su tradicional filípica contra el Gobierno de España" y le ha explicado que las causas del incremento de los delitos contra la libertad sexual son el aumento de las "denuncias" de las mujeres, el consumo de "pornografía" por parte de los más jóvenes y "el negacionismo que envalentona a los machistas".