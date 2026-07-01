La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia avanza en el Congreso sin apoyo de PP y Vox

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia ha superado este martes la fase de ponencia, con la aprobación de las enmiendas, sin el apoyo de PP y Vox, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En concreto, la Ponencia ha emitido su informe definitivo sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con el acuerdo de la mayoría de los grupos parlamentarios.

Las mismas fuentes precisan que todos los grupos, salvo PP y Vox, han apoyado la aprobación de las enmiendas por mayoría. En todo caso, puntualizan que "los grupos minoritarios han entendido la necesidad de su aprobación" y confían en que "en Comisión y Pleno todos los grupos voten a favor de esta ley".

Según añaden, está previsto que se ratifique y se vote en comisión próximamente este mes de julio, para su posterior debate en Pleno.

El Grupo Socialista ha celebrado que esta ley "empiece a ver la luz", tras el trabajo parlamentario, que es "fruto del diálogo con las personas dependientes y las personas con discapacidad, que reclamaban este acuerdo parlamentario para su posterior aprobación definitiva en pleno".

Por su parte, fuentes del PP han explicado a Europa Press que han retirado sus enmiendas transaccionales y han votado en contra de la Ponencia "porque sigue sin contar con memoria económica". En este sentido, consideran que aprobar nuevos servicios y prestaciones sin memoria económica ni presupuestos "solo crea frustración".

Además, afirman que el último Real Decreto aprobado "no sirve para compensar ni siquiera el dinero que debe a las comunidades autónomas con la ley actual".