Rozalén, nueva embajadora de la Secretaría General Iberoamericana por su "compromiso con la igualdad y la inclusión"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha nombrado a la cantautora española y activista social Rozalén como su nueva embajadora iberoamericana en reconocimiento a su trayectoria artística, "marcada por su compromiso con la igualdad, con la inclusión y la cultura".

"Rozalén es un ejemplo de cómo la cultura puede inspirar cambios, promover la inclusión, fortalecer la igualdad y reafirmar la identidad iberoamericana desde la diversidad. Esta designación pone en valor la fuerza del arte para tender puentes y reconoce su trayectoria como cantautora y activista social comprometida con un futuro más justo e inclusivo", ha apuntado el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Licenciada en Psicología y máster en Musicoterapia, Rozalén ha vinculado su obra a causas como la igualdad de género, la salud mental, la memoria histórica o la dignidad del mundo rural. En sus conciertos comparte protagonismo con Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos, en una apuesta por la accesibilidad.

Con seis álbumes de estudio, un EP dedicado a Chavela Vargas, un Premio Goya, el Premio Nacional de Músicas Actuales, múltiples Discos de Oro y Platino, nominaciones a los Latin Grammy y el reciente galardón como Artista del Año 2025 por la Academia de la Música Española, la SEGIB destaca que "Rozalén ha forjado un repertorio que combina sensibilidad poética con compromiso social".

La artista ha recibido este nombramiento "con mucha gratitud y con ilusión". "Siempre he entendido la cultura como un espacio de encuentro y de diálogo, capaz de unir a personas y territorios diversos. Para mí es un honor poder aportar desde mi trabajo valores tan necesarios como la igualdad, la diversidad y la solidaridad", ha afirmado la cantautora.

Su nombramiento coincide además con la celebración del 20 aniversario de la SEGIB, organismo internacional que reúne 22 países de Iberoamérica y que actúa como único espacio oficial de convergencia de la región iberoamericana.

La SEGIB promueve actualmente 31 programas en los ámbitos de la cultura, la educación, la igualdad de género, el medio ambiente y la cohesión social, con el objetivo de mejorar la vida de más de 660 millones de personas en la región.