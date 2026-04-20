Saiz, ante el inicio del proceso presencial, dice que la regularización "va con normalidad": "Está todo dimensionado"

Archivo - La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el proceso de regularizacion extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, iniciado el día 16 de abril y que este lunes comienza con la recogida presencial de solicitudes, transcurre con "normalidad".

"Tenemos un procedimiento absolutamente dimensionado, perfectamente asumible y todo va con normalidad", ha argumentado Saiz en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en la que ha recordado la obligatoriedad de contar con cita previa para ser atendido de forma presencial en las oficinas asignadas. "Éste es el cuarto día y hasta el 30 de junio hay plazo tal y como van las cifras", ha añadido.

Saiz ha aprovechado para denunciar, no obstante, los "obstáculos" de algunos ayuntamientos al proceso. "No es de recibo", ha indicado molesta la titular de Inclusión quien ha asegurado que el Ministerio se ha dirigido a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para pedir colaboración. Ha admitido, además, su "preocupación" por el "boicot" de ayuntamientos del PP al proceso.

Respecto al informe de vulnerabilidad requerido para algunos casos, la Ministra ha precisado que no será necesario en el caso de las personas "que tengan un contrato de trabajo, cuenten con una oferta de empleo, vayan a ser autónomos, quieran presentar una declaración responsable, tengan redes familiares, hijos menores o con discapacidad".

Ha recordado que, en el resto de casos en que si se necesita el certificado de vulnerabilidad no solo lo pueden expedir los ayuntamientos, sino también las entidades colaboradoras en materia de extranjería. "Apelo, no obstante, a la colaboración de todas las administraciones", ha incidido.

La ministra ha destacado que "muchísimas" de las solicitudes presentadas hasta el momento se han hecho de forma individual. "Esto quiere decir que son ciudadanos que cuentan ya con certificado electrónico o bien Cl@ave, por lo que pueden ser personas que hayan caído en una irregularidad sobrevenida y que hayan tenido ya trabajo en España".

Sáiz ha vuelto a defender el proceso de regularizacion y ha insistido en que el permiso de residencia es exclusivamente para trabajar en España. "Corresponde a la autonomía de nuestro país y Europa no ha cuestionado el procedimiento", se ha defendido la ministra ante las posibles reticencias de otros países europeos. Ha asegurado, además, que esta semana tendrá una reunión con el Comisario Europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner.