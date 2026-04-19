La solicitud presencial de la regularización arranca mañana en oficinas Correos, Seguridad Social y Extranjería

Oficina de Correos de Palos de la Frontera, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería comienzan este lunes 20 de abril a atender a migrantes sobre la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno.

Las citas presenciales se atenderán en más de 370 oficinas de Correos, en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han insistido en que no se atenderá sin cita previa y en que se han habilitado horarios específicos para no interceder con el resto de trámites, que se seguirán llevando con normalidad en dichas oficinas.

Las solicitudes se pueden presentar de lunes a viernes en las oficinas de la Seguridad Social de 16 a 19 horas; en Correos, de 8:30 a 17:30 horas; y en las oficinas de extranjería de 16 a 19 horas.

¿CÓMO SOLICITAR CITA PREVIA?

En el portal de la Regularización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de Cl@ve, se puede seleccionar oficina, fecha y hora para solicitar cita previa. Si no se dispone de sistema Cl@ve, se puede consultar los requisitos para obtenerlo aquí, o también es posible pedir a alguien que disponga de este servicio que solicite cita para la persona interesada.

Asimismo, se puede solicitar cita previa a través de un formulario web. No se puede escoger la oficina ni la fecha; se asignará la más cercana a las referencias aportadas.

Además, otra posibilidad de solicitar cita previa es llamando al teléfono 060, con atención en español. El horario de atención es de 09:30 a 14:00 horas y 16:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes.

Las comunicaciones posteriores se realizarán preferentemente por la misma vía en la que se inició la solicitud. Por ello, se solicita a efectos de notificación que se rellene con atención la información personal y de contacto (teléfono, email y dirección postal) en el momento de la solicitud. En caso de representación, las notificaciones se dirigirán al representante.

Los extranjeros podrán acceder a la regularización si se encuentran en una de estas dos situaciones: si han solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o si se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes de la misma fecha.

El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas y del sistema de cita previa para la vía presencial. El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio.