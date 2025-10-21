Sánchez anuncia 500 millones para garantizar la atención a los pacientes con ELA y reforzar el sistema de dependencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.- Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros aprobará este martes 500 millones de euros para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y atender a los pacientes con ELA. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en un post en la red social X.

Asimismo, está prevista la creación del Grado III+ con atencion 24 horas para pacientes de ELA y otras enfermedades complejas. La financiación de la ley llega un año después de su entrada en vigor.

El jefe del Ejecutivo ha contrastado esta medida con "los recortes del PP, que expulsaron a más de 175.000 personas del sistema", subrayando que el "Gobierno progresista avanza tanto en financiación como en calidad del sistema de dependencia".

"Por un país que cuida de todos y todas. Seguimos avanzando en derechos", ha insistido Sánchez en su publicación.

El Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy ha explicado que esta financiación es para atender a las personas con ELA y otras enfermedades complejas e irreversibles y para reforzar el SAAD. "Con esto se va a garantizar la atención 24 horas a las personas con estas enfermedades que estén en la fase más avanzada y que requieren cuidados y apoyos durante todo el día, siendo ésta una de las principales reivindicaciones de estas personas y sus familias", han informado desde el Ministerio.

"La financiación de la atención 24 horas a quienes requieren cuidados de gran complejidad ya es realidad. El Estado social avanza. Cumplimos nuestro compromiso", ha escrito Bustinduy en su perfil de Bluesky.