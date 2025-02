Sánchez cuestiona la praxis de jueces en violencia machista: "Hay interrogatorios que no despejan dudas, las aumentan"

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado la praxis de jueces en interrogatorios a víctimas de violencia machista y ha instado a "algunos operadores del Derecho" a revisar su formación.

"Hay interrogatorios que no despejan dudas, las aumentan, que no mitigan el dolor, lo hacen más profundo. Por tanto, no permitamos que una mala praxis o la falta de empatía lleven a una sola mujer a preguntar si merece la denuncia", ha asegurado Sánchez en el acto para conmemorar el vigésimo aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que ha tenido lugar en el Museo Reina Sofía.

En este sentido, ha dicho que cada mujer asesinada, cada mujer que sufre violencia, es una "derrota" de la democracia. "Y con esa vocación, pusimos todas las herramientas del Estado de Derecho para erradicarla", ha indicado. Así, ha hecho referencia a mecanismos de alerta, de protección, como el sistema VioGén, los juzgados específicos y sistemas de formación especializada a policías y a fiscales.

Sánchez también ha pedido "romper" el silencio de los hombres ante la violencia machista. "¿Cuántos hombres supieron y callaron? ¿Cuántos pudieron alzar la voz y no lo hicieron? En todas partes, silencio debe terminar, porque hoy sigue siendo un silencio atronador", ha recalcado.

La ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue aprobada en 2004 por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Esta supuso la adopción de medidas para combatir y visibilizar el maltrato que las mujeres sufrían, además de otorgar a las víctimas recursos de ayuda y defensa, como órdenes de alejamiento a casas de acogida.