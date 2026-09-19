Semana Internacional de las Personas Sordas: el colectivo reivindica el ejercicio efectivo de sus derechos

La CNSE celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas - CNSE

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha denunciado la brecha existente entre reconocimiento legal y ejercicio efectivo de derechos con motivo de la Semana Internacional de las Personas Sordas, que se celebra del 21 al 27 de septiembre.

Así, la CNSE ha reconocido los avances logrados por la comunidad sorda tras décadas de organización, activismo e incidencia política, aunque ha insistido en que "la brecha entre el reconocimiento legal de los derechos de las personas sordas y su cumplimiento efectivo en la vida diaria no puede normalizarse".

La entidad ha denunciado que la accesibilidad "llega tarde, llega mal o no llega" y ha recordado que "detrás de cada barrera hay niñas y niños que quieren crecer sin privación lingüística, jóvenes que reclaman oportunidades reales, y mujeres y hombres que desean autonomía, respeto y dignidad".

La Confederación ha subrayado que las personas sordas no constituyen un colectivo homogéneo, afirmando que son "diversas y tienen distintas trayectorias vitales, necesidades y preferencias comunicativas", por lo que ha reclamado que las políticas públicas contemplen esta diversidad.

"No somos un problema que gestionar. Somos una minoría lingüística y cultural. Somos diversidad que enriquece. Y queremos ocupar el lugar que nos corresponde", argumentan.

Entre sus principales reivindicaciones, la entidad ha exigido "el cumplimiento efectivo de la Ley 27/2007 y de su Reglamento; una educación inclusiva, plurilingüe y de calidad; atención temprana que garantice el acceso de la infancia sorda a la lengua de signos; una sanidad sin barreras de comunicación; interpretación y videointerpretación en lengua de signos en los servicios públicos; empleo sin discriminación; información accesible; y participación en todas las políticas que afectan a las personas sordas".

La CNSE ha recordado que en el año en que se cumple el 20º aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las lenguas de signos son "lenguas plenas y una condición indispensable para el ejercicio de derechos", insistiendo en que "veinte años después, no basta con reconocerlas: hay que garantizarlas, protegerlas y promoverlas".

El colectivo también ha hecho un llamamiento a las administraciones para que cumplan la ley y ha instado a los gobiernos a que "gobiernen también para las personas sordas", advirtiendo que "los derechos o son para todas y todos, o no son derechos".

ACTOS CENTRALES

Durante la Semana Internacional de las Personas Sordas, el miércoles 23 de septiembre se celebrará el Día Internacional de las Lenguas de Signos, fecha en la que líderes de diferentes nacionalidades apoyarán a través de vídeos signados la máxima 'Reivindicando los derechos de las personas sordas', mientras que edificios emblemáticos de los cinco continentes se sumarán al reto 'Blue Light for Sign', iluminando de azul sus fachadas.

Paralelamente, el sábado 26 de septiembre se celebrará en España el Día Internacional de las Personas Sordas, jornada en la que federaciones y asociaciones de personas sordas de la red asociativa CNSE (más de 100 en toda España) han previsto concentraciones y un amplio programa de actividades para reivindicar sus derechos y celebrar "la lengua de signos, la diversidad, la unidad asociativa y la cultura de la comunidad sorda".