El Senado insta al Gobierno a poner en marcha un plan de protección a víctimas afectadas por la ley del 'solo sí es sí'

Archivo - La bandera de España en la fachada del Senado, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha aprobado este lunes una moción del PP en la que insta al Gobierno a poner en marcha, "con carácter inmediato", un plan integral de protección a las víctimas afectadas por rebajas de condena o excarcelaciones derivadas de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.

En concreto, los 'populares' piden que el plan incluya atención psicológica especializada, asistencia jurídica personalizada, información permanente sobre la situación penitenciaria y procesal del agresor, evaluación individualizada del riesgo y adopción de medidas de protección reforzada cuando proceda.

De la misma manera, solicitan publicar "de manera urgente, completa y actualizada" el número total de revisiones de condena, rebajas de pena y excarcelaciones producidas como consecuencia de la aplicación de la norma, así como "reconocer de forma expresa el daño institucional, jurídico y social causado".

Por otro lado, la comisión ha dado luz verde a la moción del PP para reclamar al Ejecutivo un refuerzo de los recursos y mecanismos de detección de la violencia contra las mujeres y de la violencia sexual, incrementándolos allí donde exista "un riesgo real o una especial vulnerabilidad", teniendo en cuenta, entre otros factores, el incremento de las agresiones durante el periodo estival.

Igualmente, ha aprobado una tercera moción del PP que llama a elaborar, en el plazo máximo de dos meses, un informe que recoja las conclusiones de los comités de crisis celebrados por el Ministerio de Igualdad en 2024, 2025 y 2026, con las recomendaciones acordadas en cada una de las sesiones, así como un balance sobre la ejecución real de cada una de las medidas acordadas.