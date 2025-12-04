La subcomisión contra delitos de odio pide al Pleno del Congreso seis meses más para continuar su trabajo

Archivo - Vista de la fachada del Congreso de los Diputados el día en el que PSOE y Junts han cerrado un acuerdo para la investidura, a 9 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves solicitar al Pleno de la Cámara Baja una prórroga de seis meses más (hasta octubre del año que viene) para continuar con sus trabajos. En concreto, ha contado con 29 votos a favor y tres en contra, estos últimos de Vox.

Esta subcomisión se encuentra dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y tiene el propósito de estudiar y proponer medidas para luchar contra los discursos de odio.

La subcomisión fue creada por el Pleno del Congreso de los Diputados en septiembre de 2024. Posteriormente, en enero de 2025 inició su trabajo con comparecencias de expertos en temas como misoginia, racismo en el deporte, discriminación institucional y antisemitismo.

El 9 de abril de 2025, la Comisión de Igualdad solicitó una prórroga de seis meses para la finalización de los trabajos de la Subcomisión. En este sentido, el Pleno de la Cámara Baja ratificó esta ampliación de plazo en mayo.