La UE frena la entrada de 32.000 personas en seis meses con el nuevo sistema digitalizado de control de fronteras

Archivo - Control migratorio en Francfort (Alemania). - Boris Roessler/dpa - Archivo

BRUSELAS 18 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 66 millones de ciudadanos extracomunitarios han sido registrados a su entrada o salida de la Unión Europea desde que el nuevo sistema digitalizado de control de frontera se puso gradualmente en marcha el pasado octubre, mientras que se ha rechazado la entrada por medio de este mecanismo a unas 32.000 personas, según los datos ofrecidos este lunes por la Comisión Europea.

El nuevo Sistema Europea de Entrada y Salida (EES, por sus siglas en inglés) está "plenamente operativo en todo el espacio Schengen", ha afirmado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz de Interior, Markus Lammert, que no ha querido responder a si hay países rezagados que aún no lo han puesto en marcha en todos sus pasos, pero ha admitido que cuando un nuevo sistema echa a andar "siempre hay cosas que mejorar" y que Bruselas está en contacto con "un par de países" que tienen aún que completar el despliegue.

En todo caso, el Ejecutivo comunitario defiende los resultados de los primeros meses de EES como la "prueba de la eficiencia" de un sistema que también ha permitido identificar a "cerca de 800 personas que presentaban un riesgo para la seguridad" del bloque, según ha expresado el portavoz comunitario.

"Para mantener Schengen abierto y seguro, debemos modernizar la forma en que gestionamos los riesgos de movilidad y seguridad. Estamos avanzando en la digitalización e interoperabilidad de los sistemas de tecnología de la información a gran escala", ha valorado, en un comunicado, la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Seguridad, Henna Virkkunen.

La Comisión Europea ha ofrecido estos datos el mismo día en que publica su quinta edición del informe sobre el estado del espacio sin fronteras Schengen, un espacio de libre circulación del que Bruselas destaca que es uno de los "logros más tangibles y valiosos" de la Unión y "sigue demostrando resiliencia".

Sin embargo, el informe comunitario evita la censura directa de la media docena de países del espacio Schengen, entre ellos Francia, Alemania y Austria, que mantienen de manera continuada controles sistemáticos en sus fronteras interiores desde hace más de una década.

Los servicios comunitarios apuntan que la reintroducción de controles temporales "es posible en el Derecho comunitario", aunque de manera temporal y bajo estrictas condiciones.

En este contexto, ha dicho el portavoz Lammert, la Comisión mantiene un "estrecho diálogo" con los Estados miembro que aplican este control reforzado de manera casi permanente para "enfatizar la necesidad de minimizar las distorsiones" de estos controles --por ejemplo, en el día a día de los trabajadores transfronterizos-- y que hay "alternativas más eficaces".