Derechos Sociales destina 18 millones para financiar proyectos vinculados a la Agenda 2030, un 6,5% más que en 2025

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria del Senado, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 destinará 18.105.869 euros en 2026 para financiar subvenciones y premios de reconocimiento orientados a implementar la Agenda 2030 en España. La cifra supone un incremento del 6,5% respecto al año anterior y, según el ministerio, permitirá reforzar proyectos sociales, locales y de innovación vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La primera convocatoria, que se abrirá en los próximos días, movilizará 9.299.970 euros mediante concurrencia competitiva y está dirigida a entidades sociales sin ánimo de lucro, entidades de la economía social y universidades.

Según Derechos Sociales, estas ayudas tienen como objetivo apoyar proyectos "que promuevan acciones de incidencia política y social para el impulso de políticas públicas, la generación de proyectos piloto y buenas prácticas, iniciativas de innovación social, y propuestas que fomenten el trabajo en red y campañas de comunicación y sensibilización con capacidad transformadora".

Asimismo, en las próximas semanas se publicará una convocatoria de subvenciones de 6 millones de euros destinada a entidades locales para el impulso de la Agenda 2030, gestionada en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Dichas ayudas financiarán la elaboración de "planes estratégicos, el desarrollo de actuaciones alineadas con los ODS, iniciativas de sensibilización y participación ciudadana, y acciones que fortalezcan las capacidades locales para avanzar hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo en el ámbito local".

El ministerio convocará también en septiembre los Premios Activistas por el Futuro, dotados con 200.000 euros, que reconocen actuaciones y buenas prácticas en las categorías pobreza y desigualdad; transición ecológica; brecha de género y discriminación cero y territorios sostenibles.

Además, el ministerio destinará 2.628.600 euros al desarrollo y habilitación de espacios en la provincia de Huelva para la recepción y asentamiento de temporeras.

Desde la puesta en marcha de estas líneas de ayudas en 2021, la Dirección General de Agenda 2030 ha financiado más de 500 proyectos, con una inversión acumulada de 75,4 millones de euros, 50 millones en subvenciones a entidades sociales, 24,6 millones a entidades locales y 800.000 euros en Premios Activistas por el Futuro, según los datos ofrecidos por Derechos Sociales.