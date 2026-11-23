Un total de 3.552 personas ciegas podrán votar de forma autónoma y secreta gracias al Braille - ONCE

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.552 personas ciegas y con discapacidad visual podrán votar de forma autónoma en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre gracias al kit de voto accesible en braille.

Así lo ha destacado la ONCE, que ha apuntado que el número que casi triplica las solicitudes que se hicieron para las anteriores elecciones en 2023.

El kit de voto accesible es un procedimiento de votación que permite a las personas ciegas y con discapacidad visual que conozcan el sistema de lectoescritura braille ejercer su derecho a voto de forma autónoma.

"Garantizamos una participación más autónoma, pero, sobre todo, nuestro derecho a la privacidad", ha asegurado Marina Rojas, responsable de la Unidad Braille y del Departamento de Comisión Braille Española y del Etiquetado en la ONCE.

Este kit, que por primera vez se ha podido solicitar a domicilio, contiene las papeles electorales y sobres de votación iguales a los que utiliza toda la ciudadanía y, junto a ellos, la correspondiente documentación en braille, así como instrucciones sobre su uso.

Así, la persona ciega revisa las opciones de voto en braille y elige su opción duplicada y anexa en tinta, con la que ejerce el voto. En el caso del Senado, cuenta con una plantilla troquelada y con información en braille que, sobrepuesta a la normalizada, le permite tachar sus candidatos. Luego, ya con los sobres habituales, vota.

Hasta el momento, la persona solicitante tenía que esperar hasta el día de la votación, acercarse a la mesa electoral y solicitar el kit de voto en braille para que se lo entregaran y proceder a ver toda la documentación en un espacio reservado, con dificultades de espacio y tiempo.

En estos comicios, las personas que lo han solicitado han podido recibir esta documentación antes en el domicilio, lo que facilita la preparación del voto.