Unos 2.800 menores saharauis pasarán el verano en España con el programa 'Vacaciones en Paz'

Programa 'Vacaciones en Paz' - MINISTERIO DE INCLUSIÓN

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 2.800 menores procedentes de los campamentos de refugiados saharauis, situados en la provincia argelina de Tinduf, pasarán los meses de verano en España, gracias al Programa 'Vacaciones en Paz 2026'.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha aprobado este martes las instrucciones que autorizan la residencia temporal de estos menores y la concesión de visados de estancia para los 170 monitores que los acompañarán durante los tres meses en España.

Los menores procedentes de los campamentos de refugiados saharauis permanecerán en España acogidos por familias para disfrutar durante la época estival de un periodo de vacaciones. Finalizado el período de verano, los niños regresarán a su lugar de procedencia.

Según el departamento que dirige Elma Saiz, desde 2014, cerca de 37.500 de menores saharauis han participado en este programa. En este sentido, la ministra ha valorado el "esfuerzo" de las familias de acogida que hace posible que estos niños "vivan una experiencia enriquecedora y digna" durante el tiempo que comparten en España.

A lo largo de los últimos 12 años, desde 2014, las principales comunidades autónomas que han acogido a estos menores son Andalucía, Cataluña, Castilla- La Mancha, País Vasco y Galicia.

El Programa está enmarcado en el compromiso de solidaridad de España con la población de los campamentos de refugiados saharauis y se viene desarrollando anualmente desde principios de los años 90, aunque las primeras llegadas a España de este colectivo datan del año 1979. Únicamente se ha visto interrumpido durante dos años, 2020 y 2021, con motivo de la pandemia de COVID-19.

'Vacaciones en Paz' está gestionado por las asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui, la Delegación Nacional Saharaui y las delegaciones saharauis en las distintas comunidades autónomas. Además, en el desarrollo del programa participan cuatro departamentos ministeriales: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Ministerio del Interior y Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Además, participan las autonomías en las que permanecerán los menores.