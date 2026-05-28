'Adolescentes', la campaña que busca desmontar prejuicios sobre jóvenes tutelados

Imagen de la campaña 'Adolescente' de Fundación Soñar Despierto. - FUNDACIÓN SOÑAR DESPIERTO

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Soñar Despierto ha lanzado la campaña 'Adolescentes', con motivo del Día Mundial del Acogimiento Familiar, que pone el foco en los más de 12.000 jóvenes menores de edad que actualmente viven en centros de acogida en España.

La iniciativa busca desmontar los prejuicios que rodean especialmente a los adolescentes tutelados, "que atraviesan una etapa vital frecuentemente incomprendida y marcada, además, por un fuerte estigma social", según la organización. En España, cerca de 20.000 niños, niñas y adolescentes viven en centros de acogida, y más del 60% --alrededor de 12.300 menores-. tienen más de 14 años.

Con la voz de Miguel Ángel Jenner y la colaboración de Ane Rot, David Hernández, Maryam Gijón, Iker Pastor, Ashley Valdez, Karamo Kanté y Mourad Safieddine, la campaña adopta un tono fresco, dinámico y cercano para presentar a "la especie adolescente" desde una mirada aparentemente descriptiva y observacional.

A través de una estética inspirada en los documentales de naturaleza, la pieza juega con los estereotipos asociados a la adolescencia para desmontarlos y mostrar que detrás de esa aparente distancia hay niños y niñas que han aprendido a protegerse. Pero también adolescentes "con una enorme capacidad de adaptación, empatía y resiliencia, que necesitan sentirse escuchados, comprendidos y acompañados". El mensaje final resume el espíritu de la campaña: "No son difíciles. Son adolescentes esperando que alguien no se rinda con ellos."

Desde hace cerca de dos décadas, la Fundación Soñar Despierto impulsa iniciativas de acompañamiento y ocio educativo dirigidas a menores en situación de vulnerabilidad en España.

A través de programas de voluntariado, becas de estudio, campamentos y apoyo continuado, la entidad ofrece espacios seguros donde niños, niñas y adolescentes pueden sentirse valorados y acompañados por figuras de referencia positivas fuera de sus entornos habituales.