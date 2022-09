Alumnos hablan por la 'vuelta al cole': "Los profesores y el equipo directivo no suelen tomar muy en serio el bullying"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la 'vuelta al cole', la "más cara" de los últimos años para las familias y marcada por la implantación de la LOMLOE en los cursos impares, UNICEF ha compartido algunos testimonios de alumnos, padres o directores.

"Sobre el bullying y cómo lo llevamos en el instituto, los profesores no suelen tomarlo muy en serio y tampoco el equipo directivo", ha señalado Rebeca, de dieciséis años, que va a pasar a segundo de Bachillerato este año.

Por ello, la alumna considera que "lo más importante" ante los casos de bullying son los padres y los compañeros que, a su juicio, "son los que más empeño ponen para ayudar y así solucionarlo de raíz".

En este punto, la joven ha defendido que un coordinador de bienestar, cuya figura entra en vigor este curso, podría ayudar a los alumnos ante estas situaciones. "Nos podría ayudar para no sentirnos solos y solucionar los problemas de raíz y que no lleguen a más", ha precisado.

Lo que más preocupa a Rebeca en el comienzo del nuevo curso es los profesores que le puedan tocar, para que se le hagan "más amenas" las clases y "no sean tan difíciles". "También me preocupan mis notas porque voy a pasar a la universidad y la EBAU suele ser muy complicada", ha añadido.

EL COORDINADOR DE BIENESTAR: ALGUIEN PARA CONTARLE LOS PROBLEMAS

Rocío, de catorce años y que va a comenzar tercero de ESO, también considera importante la incorporación de la figura del coordinador de bienestar. Así, ha explicado que estaría "bien" tener un coordinador de bienes para "acudir a alguien" y contarle los problemas o si necesitan ayuda "con algún compañero o algún profesor".

Las emociones que Rocío siente al comenzar el instituto son "presión por los estudios, los exámenes y un poco de estrés" y lo que más le preocupa son los compañeros que le van a "tocar" en clase, por si no le "toca" con sus amigos, así como los profesores que va a tener "por si se enfadan mucho" y por "la manera que den las clases".

La alumna ha recordado que el año pasado había en su clase una chica ucraniana que había llegado al colegio por la guerra. "Pienso que en el instituto no han dado muy bien las clases porque, como no entendían el idioma, tenían que dar clases de español y la verdad es que no me parecía que las dieran muy bien porque no cuadraban bien los horarios", ha lamentado.

No obstante, la joven ha recordado que para que su compañera ucraniana se integrase con el resto de la clase utilizaban el traductor del móvil. "Traducíamos las frases para que entendiera a los profesores y a los alumnos", ha apostillado.

SUBIDA DE PRECIOS DE LA 'VUELTA AL COLE'

Por su parte, Víctor, de diez años, que va a empezar sexto de Primaria, ha lamentado que haya "subido el precio" de todo el material que necesita para la 'vuelta al cole' y ahora "está un poco más caro".

Sobre el fin de las restricciones de cara al nuevo curso, Víctor ha celebrado poder estar sin mascarilla y jugar junto a sus amigos: "Me apetece que, como no hay tantas restricciones, poder acercarnos más los amigos, jugar todos juntos y estar sin la mascarilla, que es un alivio".

Por otro lado, lo que más preocupa a Víctor de la 'vuelta al cole' es el profesor que le pueda toca, ya que en todos los cursos han ido cambiando. "Lo del profesor me pone un poco nervioso", ha comentado.

La madre de Víctor, María, ha advertido de que los gastos de la 'vuelta al cole' de este año han supuesto "un gasto extra más que otros años por la subida de precios". "Esto se une a que todo ha subido. Las actividades extraescolares también suponen un gasto más que también ha subido el precio de diferentes actividades", ha dicho.

Ante esta situación, María considera el apoyo de familiares o amigos de "gran ayuda". "Libera un poco económicamente si hay ropa de algún familiar que puede prestar o algún familiar que ayuda a comprar libros o ayuda económicamente para que asista mi hijo a alguna actividad. La ayuda familiar es muy importante", ha subrayado.

LA NORMALIDAD AL EMPEZAR EL COLEGIO "NO EXISTE"

Sobre la 'vuelta al cole' también ha hablado el profesor y director del colegio Valparaíso de Toledo, Julio Tomás Larrén, quien considera que la normalidad al empezar el colegio "no existe": "Hemos visto que está la pandemia, que hay una guerra muy cercana a nosotros, que hay una situación que conlleva que cada vez sean más caros los precios".

Por este motivo, ha lamentado que las familias "tengan que apretarse un poquito", aunque ha asegurado que desde la educación pública intentan "que los gastos sean mínimos en las familias" ya que la educación "es algo muy importante".

El director también ha hecho referencia a la nueva figura del coordinador de bienestar, que "parte de algo" que ya trabajan antes en los centros que "era la convivencia" pero "se le ha dado un mayor fondo de labores y funciones", algo que cree que "es muy importante".

"Los directores como siempre nos quejaremos de la falta de recursos, ya que si queremos calidad educativa tienen que ser más recursos", ha comentado.

En referencia a los alumnos ucranianos que han llegado debido a la guerra por la invasión de Rusia, ha explicado que desde los colegios lo que tienen que hacer es "ofrecerles el derecho a la educación y desde una forma clara".

Así, el director ha resaltado que desde el centro lo primero que tienen que hacer es "quitar todas las barreras lingüísticas que haya, y darles un apoyo rápido y constante por parte de la Administración y los colegios para que esos niños puedan de alguna forma relacionarse con los otros niños".

Sobre la eliminación de las restricciones por el Covid-19, ha señalado que este curso "va a ser más normalizado en todo lo posible". "Los niños vienen sin la mascarilla que antes era obligatoria. Vienen con ganas de jugar en cualquier sitio, juntarse con sus amigos, de no estar pensando en el virus y eso es importante y un reto para ellos y para nosotros", ha concluido.

PRIORIDADES DE UNICEF DE CARA AL NUEVO CURSO

UNICEF ha asegurado que estos testimonios ilustran sus prioridades de cara a la vuelta a las aulas: la preocupación por las familias vulnerables que empiezan el curso con el reto de llegar a fin de mes; la gratuidad de artículos y servicios relacionados con la educación obligatoria; o que se mantenga el incremento de la dotación para becas y ayudas al estudio.

Además, la organización pide que la figura del coordinador de bienestar "no quede en papel mojado y se ponga en marcha de la mejor manera, tal y como dicta la ley".

Sobre esta figura, UNICEF considera que tendrá un rol "muy importante" en la prevención y detección de la violencia en el ámbito escolar; coordinará los casos que requieran la intervención de los servicios sociales; será el "referente principal" para que los niños, niñas y adolescentes comuniquen posibles casos de violencia; e informará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las situaciones que supongan un riesgo para un menor.

Por último la ONG ha solicitado que "se garantice el derecho a la educación de la infancia refugiada, superando obstáculos como la barrera lingüística".