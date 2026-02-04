Asociación animalista pide a Rego que modifique la ley "urgentemente" para prohibir el acceso a menores a los toros

Corredor torea en la plaza de toros durante uno de los ‘encierros blancos’ de San Sebastián de los Reyes, a 18 de enero de 2026, en San Sebastián de los Reyes, Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha remitido un escrito este miércoles a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en el que le instan a la "urgente" modificación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) para prohibir de manera expresa el acceso o la participación de menores de edad en eventos taurinos.

A su juicio, la LOPIVI también debe contemplar la tipificación del acceso o participación de menores en eventos taurinos como "infracción muy grave" en el correspondiente cuerpo sancionador de tal manera que "ejerza una efectiva función disuasoria".

Fuentes del propio Ministerio de Juventud e Infancia avanzaron la semana pasada que el propio Departamento de Sira Rego quiere prohibir la participación y la asistencia de menores a actividades, eventos o espectáculos en los que se "ejerza violencia contra los animales", como los espectáculos taurinos o la caza, a través de la ampliación de la LOPIVI.

En el texto, ANPBA fundamente jurídicamente su solicitud de llevar a cabo esta modificación de manera urgente invocando la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En concreto, la asociación dice que el artículo 39.4 de la Constitución "establece taxativamente que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos".

Además, el artículo 10.2 del texto dispone que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán "de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España". Uno de ellos es la Convención de los Derechos del Niño, que en sus artículos 4 y 27 estipula la obligación de los Estados Partes de "adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole" para proteger "el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social".

ANPBA ha recordado en su escrito a la ministra que el Comité de los Derechos del Niño ya instó a España en 2018 a "prohibir la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia". Poco antes de que las fuentes de Juventud hablaran sobre la propuesta del Ministerio, la ONU volvió a insistir en ello.

En el texto, la asociación se refiere a diversos eventos taurinos realizados muy recientemente en diversas Comunidades Autónomas como Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana "en las que menores de edad han sido heridos y corneados por toros y vaquillas".