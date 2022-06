Un centenar de alumnos de Madrid participan en el VI Scholas Ciudadanía y piden ser valorados más allá de "una nota"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de estudiantes de diversos centros educativos de Madrid han participado desde el pasado 15 de junio hasta el 22 de junio en la sexta edición de Scholas Ciudadanía Madrid, organizada por el movimiento internacional educativo Scholas Occurrentes, creado por el Papa Francisco, y han pedido ser valorados más allá de "una nota" en un examen o un trabajo.

"No somos una nota. Sentimos. Vivimos. Nos duele. Lloramos. Nos emocionamos. Crecemos. Transitamos las dificultades de la adolescencia. Somos personas detrás de una nota. La nota puede reflejar el resultado de una evaluación, de una circunstancia, de una materia. Pero no me define", ha sido el mensaje de los jóvenes, según informa Scholas en un comunicado recogido por Europa Press.

Representantes de los jóvenes han presentado sus testimonios y sus propuestas en una mesa de diálogo con autoridades del Ministerio de Educación, y Consejerías de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, y periodistas, además de otros referentes de la comunidad católica, la comunidad judía y otras comunidades y representantes de la sociedad civil para avanzar hacia el Pacto Educativo Global que propone el Papa Francisco.

En la clausura, los jóvenes han dado testimonio de la experiencia, han mostrado su obra artística y han presentado a los invitados, instituciones y autoridades nacionales y locales sus conclusiones y proyectos.

El alumno de 1º de Bachillerato Alberto Carrasco, representante delegado de los estudiantes, ha subrayado que el problema de la educación "es también un problema político" y ha pedido que los estudiantes tengan "voz y voto" y que se mantengan los cambios positivos en el sistema educativo más allá del partido político que gobierne.

"Como joven me da igual el partido político que esté gobernando y su ideología, pero no me da igual que estén cambiando constantemente las leyes según el partido político que gobierna, esto no es bueno y crea incertidumbre entre los jóvenes", ha indicado.

Por su parte, la profesora del Colegio Nuestra Señora Del Pilar Begoña Mate ha destacado el progreso de los alumnos durante la semana del programa Scholas Ciudadanía.

"Ellos mismos expresaban que han aprendido mucho, que han reído mucho, que estaban felices y nosotros como profesores encantados y agradecidos de la oportunidad de conocer a nuestros alumnos de otra manera, fuera del aula y sobre todo nos recuerda que nuestra vocación docente es un acto de amor, y en estos días se ha podido plasmar, porque educar es sacar lo mejor de los jóvenes con amor", ha destacado.

Durante la clausura, la consejera de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Martha Villabona, ha tomado "nota" de todas las peticiones de los jóvenes, sobre todo, en lo que se refiere a una "educación para saber hacer".

"Es una prioridad para el Ministerio de Educación, es lo que llamamos aprender por competencias, para que los jóvenes tengáis la capacidad para hacer cosas de la vida diaria y desde la escuela o instituto se os enseñen a resolver esos problemas. He escuchado todo y voy a derivar a los jefes para que tomen nota", ha asegurado.

El presidente del Movimiento Internacional Educativo Scholas Occurrentes, José María del Corral, ha subrayado los compromisos surgidos de la mesa de diálogo como semilla del Pacto Global Educativo, y ha solicitado a la representante del Ministerio de Educación que tome nota para educar en competencias blandas y en la participación ciudadana y democrática; y a los representantes de la Consejería de Educación y de Juventud de la Comunidad de Madrid, que puedan institucionalizar las medidas planteadas por los jóvenes en cuanto al sistema educativo, la salud emocional y la prevención del acoso escolar, otro de los temas planteados.

Finalmente, se ha anunciado la puesta en marcha del 'Ideatón de Derechos Humanos: SCHOLAS CIUDADANÍA', en colaboración con la Fundación La Caixa, un programa virtual para jóvenes, de entre 16 y 25 años, de diferentes comunidades autónomas que les ayudará a desarrollar soluciones para problemas sociales relacionados con los derechos humanos.