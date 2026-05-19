El Congreso aprueba una propuesta del PSOE para fomentar el acogimiento familiar de menores tutelados

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MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha aprobado en la Comisión de Juventud e Infancia una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista sobre campañas de información y fomento del acogimiento familiar de personas menores tuteladas por las administraciones públicas.

"Cuando un niño o una niña no puede permanecer con su familia de origen, nuestra prioridad debe ser garantizarle un entorno protector estable y efectivo, un hogar en definitiva; una vida lo más parecida posible a la de cualquier niño o niña. Por eso, nuestra legislación establece que el acogimiento familiar debe ser prioritario frente al residencial", ha defendido la portavoz adjunta de Infancia y diputada por Tenerife, Esther Rodríguez.

Según la Plataforma de Infancia, el acogimiento familiar ha descendido hasta el 45,2%, cifra que se aleja "mucho del objetivo del 70% comprometido para el 2030". "El acogimiento residencial ha aumentado un 16,7%, representando ya el 54,8% del total. 1.242 menores de seis años continúan viviendo en centros", ha explicado Rodríguez, mientras todavía existe "un enorme desconocimiento social sobre qué es el acogimiento familiar".

Por ello, la proposición no de ley (PNL) socialista contempla fomentar que esta medida de protección a la infancia se conozca y se normalice, así como impulsar el incremento del número de familias que se ofrecen para el acogimiento, según informa la formación socialista.

"Hablamos de generar conciencia social. Es una propuesta razonable y útil que busca que ningún niño o niña se sientan solos cuando más necesitan protección. Porque ninguno debería crecer en una institución si lo puede hacer en una familia", ha añadido la diputada socialista.

La Comisión también ha dado luz verde a otra PNL socialista sobre la incorporación a la Seguridad Social de las personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva.

"Es una propuesta que responde a una necesidad que es ampliamente reconocida en nuestro país de protección a la infancia porque lo que queremos es garantizar la incorporación a la seguridad social de las personas acogedoras", ha destacado la portavoz de Infancia y diputada por Cáceres, Emilia Almodóvar.

Como ha señalado, "no es solo una medida laboral o administrativa, es una apuesta clara por un modelo de protección infantil que es más humano, más eficaz y coherente con los derechos de la infancia".

"Cuando una familia abre el hogar a un menor con necesidades especiales, son los poderes públicos los que tienen la obligación de darles acompañamiento, de protegerla y reconocerla. Garantizar la incorporación a la Seguridad Social de las personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva lo que hace es proteger el sistema público de protección, mejorar la atención a la infancia vulnerable y avanzar hacia una sociedad más justa y responsable", ha argumentado