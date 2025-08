Consejos de Juventud e Infancia dirigidos a jóvenes inquilinos para evitar "potenciales abusos"

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia y el Instituto de la Juventud de España (Injuve) ha lanzado una guía dirigida a jóvenes inquilinos para ayudar a defender sus derechos y evitar "abusos". En ella, recomienda contratos de larga duración o hacer fotos de la vivienda, entre otros consejos.

En concreto, la 'Guía de los derechos de las inquilinas' ofrece herramientas de utilidad a las personas jóvenes que viven de alquiler para conocer sus derechos y defenderse de "potenciales abusos".

La guía recomienda cuestiones como no enviar documentación sensible por aplicaciones como WhatsApp, no efectuar pagos a inmobiliarias -puesto que son las y los propietarios quienes tienen que hacerse cargo del servicio- o presentar reclamaciones ante abusos.

En este sentido, advierte de que es más conveniente alquilar directamente con un particular puesto que las agencias intermediarias "velan solo por sus intereses propios y del casero". Ello avisa de que podría suponer más trámites y costes.

Igualmente, avisa de que no hay que pagar nada a la inmobiliaria. "El mes de agencia lo tiene que pagar el casero según la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda desde mayo de 2023", explica. En todo caso, añade que si el inquilino se ve "forzado" a pagar a la inmobiliaria, en ese caso puede pagar los gastos que le solicite y después reclamarlos.

Por otro lado, recomienda hacer fotos y vídeos del estado inicial de la vivienda. "Si ya has encontrado un piso, el día que entres a vivir fotografía y graba en vídeo el estado en que se encuentran los muebles, electrodomésticos, persianas, paredes, suelos, techos, barandillas, instalaciones, baños, cocina, etc", apunta.

En esta misma línea, advierte de que si cualquier objeto está roto, estropeado o averiado, el inquilino debe informar al casero en el plazo de 30 días desde la firma del contrato y pedirle por escrito que la arregle. "Así no podrá imputarte el desperfecto y quedarse con la fianza a cuenta del mismo", indica.

El documento también sugiere optar por contratos de larga duración porque "son los únicos que incorporan cláusulas obligatorias que protegen y reconocen los derechos de las personas inquilinas y evitan subidas de precio". También ofrece clarificaciones sobre las renovaciones de los contratos o su rescisión, las actualizaciones del alquiler o los gastos que debe afrontar una u otra parte.

"ABUSOS" POR PARTE DE LOS ARRENDADORES

Otras cuestiones que aborda son posibles "abusos" por parte de las personas arrendadoras, como el rechazo del pago de la renta para iniciar un procedimiento de desahucio, la expulsión de los arrendatarios alegando una falsa necesidad de uso de la vivienda para sí mismas o familiares o la retención de la fianza para el pago de costes no cubiertos por ley.

También relata el procedimiento de reclamación judicial frente a los abusos inmobiliarios por parte de las personas propietarias o las agencias intermediarias. Asimismo, explica cuál es el proceso judicial de desahucio y ofrece recursos para acceder a vivienda pública por parte de las comunidades autónomas o ayudas para el pago del alquiler.

Además, recalca que el documento no resuelve la totalidad de problemas y casos diferentes que pueden aparecer con relación a los alquileres. Así, recomienda acudir a un servicio de orientación específico que algunos Colegios de Abogados ofrecen, o solicitar consulta con un/a abogado/a particularar para resolver dudas.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que la guía "nace de una demanda social, pero también de un compromiso político: poner herramientas concretas al servicio de la juventud para que conozca y defienda sus derechos".

Mientras, la directora general del Injuve, Margarita Guerrero, ha explicado que el organismo ha detectado, a través de estudios y consultas, "la confusión, desinformación y vulnerabilidades" de las personas jóvenes en el acceso al alquiler. Todo ello, ha explicitado, incide en la "desprotección legal" de los inquilinos.